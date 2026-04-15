El presidente Gustavo Petro vivió momentos incómodos en la tarde de este martes 14 de abril. Mientras hacía presencia en el evento de Macrorrueda de las Américas 2026, en Bogotá, fue abucheado por un grupo de personas.

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En videos que ya circulan en redes sociales se nota el momento en que el mandatario nacional recibe el grito de “fuera Petro” por parte de varias personas.

Pese al momento, el jefe de Estado siguió con su mensaje, que hablaba de los objetivos cumplidos en materia de exportaciones.

“Con el dinero nacional y el esfuerzo de este Gobierno, hemos logrado hacer la rueda de negocios más grande de la historia de Colombia (...) Les guste o no les guste”, dijo.

Al parecer, los abucheos se presentaron justo cuando el presidente hablaba de las exportaciones y otros temas económicos en la Macrorrueda de las Américas 2026 o también conocida como ‘Colombia, el País de la Belleza’, que reúne a más de 4.800 empresarios de muchos países.

Qué belleza como chiflaron a Petro y le gritaron que se FUERA en la macrorueda de proColombia! pic.twitter.com/EVdCFw5nzC — Abuelo Emberracado (@criticolombia3) April 14, 2026

Según asistentes, el mensaje contra el presidente era más para que dejara de dar su mensaje y se fuera del recinto.

Petro también defendió durante su discurso la marca ‘Colombia, el país de la belleza’, destacando el crecimiento del turismo en el país, argumentando que “extranjeros que vienen a Colombia, que aquí gastan en Colombia, que nos dejan las divisas como si fuera una exportación y que nos ayuda a pagar la caída de las divisas que antes dejaban el petróleo y el carbón en Colombia. Esa cantidad de dinero dejado en turismo en Colombia ya alcanza las cifras, si me recuerdan, de más de 10 mil millones de dólares”.

“Hemos roto un récord nacional en atraer, en seducir población que no conocía Colombia, en conocerla y en enamorarse de tal manera que vuelve y que gasta, y que recorre el país. Las cifras ya se han dado: 23 millones de residentes extranjeros han llegado a Colombia durante este Gobierno”, dijo.