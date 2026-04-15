El Zoológico de Barranquilla se prepara para celebrar el Día de la Niñez con ‘Zooland’, una experiencia diseñada para integrar el juego, el aprendizaje y el contacto con la naturaleza en un mismo espacio.

La actividad se llevará a cabo los días 25 y 26 de abril, con una programación dirigida a niños y adultos que incluye actividades educativas, recreativas y experiencias cercanas con animales.

Durante la jornada, los asistentes podrán conocer características de distintas especies del zoológico, como la fuerza del león, el elefante, el papión y las suricatas, además de aprender sobre la alimentación de animales nativos del Caribe colombiano.

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También se desarrollarán talleres creativos en los que las plantas serán utilizadas como herramientas para la creación de obras inspiradas en la naturaleza, promoviendo la imaginación y la conexión con el entorno.

La programación incluye experiencias como el Museo Vivo, espacios de alimentación de animales en la finca y el aviario, así como actividades diseñadas para estimular a las especies a través de alimentos y olores, mientras se enseña sobre su cuidado y conservación.

Como parte de la agenda, el Planetario de Combarranquilla participará con MIMAS, una muestra interactiva móvil de astronomía que ofrece una experiencia inmersiva dentro de un domo inflable, permitiendo a los asistentes acercarse al conocimiento del cosmos.

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Además, los visitantes podrán disfrutar de actividades recreativas como shows con malabares y monociclos, juegos de destreza, zonas infantiles con castillos inflables y pintucaritas, así como una oferta gastronómica durante ambos días.

El ingreso al evento tendrá el valor habitual del zoológico: entrada gratuita para niños que midan menos de 80 centímetros, $36.900 para niños hasta 150 centímetros y $42.900 tarifa general. Quienes adquieran sus entradas en preventa hasta el 23 de abril podrán acceder a un 10 % de descuento.

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Desde el zoológico destacaron que cada entrada contribuye al bienestar de más de 700 animales que habitan en el lugar, reforzando el compromiso con la conservación y la educación ambiental.

Con esta iniciativa, ‘Zooland’ busca ofrecer una alternativa diferente para celebrar la niñez, en un entorno donde el entretenimiento también promueve el aprendizaje y el cuidado de la naturaleza.

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