La obra vial que se ejecuta en el municipio de Soledad, y que está próxima a cumplir cinco meses de los 18 proyectados, ya supera el 48 % de ejecución, lo que la perfila como un proyecto a culminar en tiempo récord.

Durante una visita de inspección, la alcaldesa Alcira Sandoval destacó el trabajo continuo e integral del Consorcio Vías del Atlántico, resaltando el compromiso con las necesidades de la comunidad soledeña.

La mandataria subrayó que, según el cronograma inicial, la obra debería encontrarse en un 20 % de ejecución; sin embargo, gracias al ritmo de trabajo del consorcio y a los controles permanentes de supervisión en terreno por parte de la administración municipal, el avance ya supera el 48 %, evidenciando un progreso por encima de lo esperado.

Los trabajos se desarrollan de manera simultánea en varios frentes, lo que ha permitido acelerar su ejecución. Actualmente, dos frentes adelantan la fundida en concreto rígido de las losas de pavimento, mientras que otros tres se concentran en obras hidráulicas como la construcción de canales, sumideros y rejillas. Estas intervenciones buscan garantizar un adecuado sistema de drenaje ante la llegada de la temporada de lluvias.

De igual forma, maquinaria pesada realiza movimientos de tierra para la conformación del terreno adyacente a las losas ya construidas en la calzada sur.

La comunidad también ha destacado el impacto positivo de la obra. Deysi Rodríguez, comerciante del barrio Nuevo Éxito, aseguró que los trabajos no se han detenido, lo que ha sido clave en su avance. La costurera, quien tiene su negocio a orillas de la vía, expresó su agradecimiento por la intervención, señalando que ha contribuido a la valorización del sector y a la reducción de problemas de salud asociados al exceso de polvo.

Finalmente, la alcaldesa anunció que en los próximos días se habilitarán los tres carriles de la calzada sur, lo que mejorará significativamente la movilidad no solo del municipio, sino también de los usuarios de este importante corredor vial de alcance nacional.