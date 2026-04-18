La ‘Arenosa’ continúa consolidando su apuesta por la preservación de la memoria histórica en el marco de la celebración del cumpleaños número 213, al participar en el 13° Seminario Internacional de Archivos de Tradición Ibérica (SIATI) en Panamá.

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La Alcaldía Distrital, a través del Archivo Histórico de Barranquilla fue partícipe del encuentro impulsado por Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA) y que reunió a expertos, académicos y líderes del sector, con el fin de intercambiar conocimientos sobre gestión documental en Iberoamérica.

A lo largo del SIATI se desarrollaron conferencias y mesas de discusión que evidenciaron la evolución del rol de los archivos en la sociedad contemporánea; los desafíos que plantean fenómenos como la inteligencia artificial, la transformación digital y la apropiación social del conocimiento, así como la necesidad de adaptar las prácticas archivísticas ante la demanda de estos nuevos escenarios.

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En ese sentido, la capital del Atlántico destacó por su estrategia ‘Barranquilla en los Archivos del Mundo’, impulsada por administración distrital con el objetivo de recuperar y visibilizar el patrimonio documental de la ciudad desde su fundación hace 213 años.

Finalmente, se sentaron las bases para el 8º Encuentro Internacional sobre Estudios de Fiesta, Nación y Cultura, que se llevará a cabo a partir del 28 al 30 de octubre de 2026, en la Fábrica de Cultura de Barranquilla.

“Barranquilla ya se prepara para lo que será el 8º Encuentro Internacional sobre Estudios de Fiesta, Nación y Cultura, un espacio que integrará la mirada archivística con las dinámicas culturales y sociales del territorio y que contará con docentes, investigadores, gestores culturales, estudiantes y expertos en prácticas festivas de Colombia y de distintos países del continente”, ratificó Margarita Monsalve, jefa del Archivo Histórico de Barranquilla.

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