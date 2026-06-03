Tiene dos grandes fortalezas: su interés desmedido por la naturaleza y su capacidad para crear. Brandon Miranda Alarcón, un joven de 17 años que vive en Barranquilla, fue recientemente seleccionado como uno de los 5 ganadores mundiales del Top Honor Award de National Geographic (Slingshot Challenge 2026) con su proyecto S.O.S. Manatus.

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Este estímulo es un desafío global de la National Geographic Society para soluciones ambientales lideradas por jóvenes. Alarcón compitió con miles de proyectos de todo el mundo y su iniciativa, la cual busca proteger a los manatíes del Atlántico, quedó seleccionada; por lo cual, recibió un fondo de $10.000 dólares de NatGeo para financiar e implementar esta red en el departamento.

La encrucijada de los manatíes

Brandon le contó a EL HERALDO que su idea nació tras enfrentarse a una realidad desoladora: la alarmante mortalidad de los manatíes en el departamento. Esto lo motivó a indagar, y encontró que el gran obstáculo para protegerlos es que todos intentan buscarlos en un río que, por su turbiedad, impide localizarlos.

Indicó que se conoce que los manatíes se encuentran en zonas como el Canal del Dique o las ciénagas debido a sus avistamientos intermitentes, pero nadie sabe exactamente dónde están en tiempo real.

Esto, de acuerdo con el joven, es crítico: “al no haber datos estadísticos ni registros exactos de sus rutas de migración, la especie queda desprotegida porque las autoridades no pueden delimitar áreas de conservación basadas en evidencia real”.

Y señaló que sin dicho respaldo científico, quedan completamente expuestos a la caza, la pesca ilegal y los choques con botes.

“Ahí fue donde se me prendió el bombillo: la solución no es intentar verlos, sino escucharlos. Sabía que con la tecnología actual podíamos captar sus sonidos bajo el agua y dar avisos en tiempo real para salvarlos antes de que sea tarde”, explicó Brandon a esta casa editorial.

Red de monitoreo acústico

El proyecto S.O.S Manatus de Brandon Alarcón se basa en crear una red de monitoreo acústico pasivo en el Río Magdalena. Teniendo en cuenta que visualmente no se pueden rastrear, su propósito es instalar unos nodos con hidrófonos que captan el sonido de los manatíes bajo el agua.

Este sistema procesa ese audio y genera un aviso en tiempo real para alertar sobre su presencia inmediatamente. Para este proyecto, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) tendrá un papel fundamental, ya que serán los encargados de darle los permisos necesarios para implementar su proyecto ganador.

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“Contamos con el aval de la entidad para poder implementarlo. Al ser la máxima autoridad ambiental de la región, su respaldo oficial es clave para darnos los permisos necesarios que nos permitirán instalar los nodos de monitoreo en el río y trabajar de la mano en la protección de la especie”, finalizó el joven.