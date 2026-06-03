La empresa Air-e Intervenida reportó el hallazgo de cuatro nuevos casos de hurto de energía en los municipios de Palmar de Varela, Baranoa, Juan de Acosta y Manatí, como parte de las acciones que adelanta para combatir las conexiones ilegales y el fraude en el servicio eléctrico.

Según informó la compañía, uno de los casos más relevantes fue detectado en una finca piscícola ubicada en zona rural de Palmar de Varela, donde se encontró el equipo de medición manipulado, una de las modalidades más frecuentes utilizadas para evadir el pago real del consumo de energía.

Asimismo, en una zona rural de Baranoa fue descubierta una fábrica de textiles que operaba con conexiones ilegales, mientras que en una finca del municipio de Juan de Acosta se identificó una acometida intervenida.

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También se reportó otro caso en el municipio de Manatí, como parte de los operativos de control realizados durante la última semana.

Señaló que estas acciones buscan reducir las pérdidas de energía ocasionadas por conexiones irregulares y garantizar la prestación eficiente del servicio a los usuarios que cumplen con sus obligaciones.

Casos en Magdalena y La Guajira

Los operativos también permitieron detectar varios casos de fraude en los departamentos de Magdalena y La Guajira.

En Ciénaga, Magdalena, fue hallada una peluquería en el sector de La Central con una línea directa conectada a la bornera. Adicionalmente, en Taganga se encontró una tienda identificada como “Dumaruca” que operaba con servicio directo sin medidor.

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Por otra parte, en el municipio de Plato, un colegio ubicado en la zona céntrica contaba con líneas directas por fuera del sistema de medición, mientras que en una tienda de la urbanización Villa Gladys, en Fundación, se detectó un medidor manipulado.

En la Guajira, los técnicos de la empresa identificaron una acometida intervenida en una reconocida peluquería ubicada en el sector Centro.

La compañía reiteró el llamado a la comunidad para hacer un uso legal del servicio de energía y recordó que la manipulación de equipos de medición y las conexiones irregulares constituyen prácticas que afectan la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico.