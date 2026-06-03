Los sándwiches de huevo son una de las preparaciones más populares en los ‘delis’ de Nueva York. Tiene una combinación de ingredientes frescos y textura cremosa.

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Es una preparación práctica para quienes buscan una comida rápida y nutritiva. Esta versión casera requiere pocos ingredientes y puede personalizarse según los gustos de cada persona. ¡Manos a la cocina!

Pexels sándwich de huevo

Ingredientes:

4 huevos

½ aguacate

Cebolla morada al gusto

1 cucharada de mayonesa

Sal al gusto

Pimienta negra recién molida

2 rebanadas de pan de molde

Preparación:

Cocine los huevos durante 13 minutos. Una vez estén listos, se recomienda pasarlos inmediatamente a un recipiente con agua y hielo para detener la cocción y facilitar el proceso de pelado.

Mientras los huevos se enfrían, pique finamente la cebolla morada y colóquela en un recipiente amplio. Luego pele los huevos, córtelos en trozos pequeños y agréguelos al mismo bol.

Añada medio aguacate cortado en cubos, una cucharada de mayonesa, sal al gusto y pimienta negra recién molida. Mezcle todos los ingredientes hasta obtener una preparación homogénea y cremosa.

Luego, distribuya generosamente la mezcla sobre una rebanada de pan de molde y cubra con la segunda rebanada para cerrar el sándwich.

Para darle un toque más auténtico al estilo de los delis neoyorquinos, puede envolverlo en papel vegetal y cortarlo por la mitad antes de servir. ¡Buen provecho!