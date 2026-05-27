Los intensos calores que han azotado a varias regiones del país, particularmente al Caribe, han obligado a sus habitantes a buscar maneras para refrescarse, adquiriendo abanicos adicionales, aires acondicionados, y equipos de refrigeración, entre otras cosas.

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Pero además de apaciguar el calor desde el entorno, los colombianos buscan refrescar su cuerpo con deliciosas bebidas como la lulada, tradicional de la gastronomía del Valle del Cauca, cuyo origen es de la ciudad de Cali.

La característica más particular de la lulada, popularizada a mediados del siglo XX, es que el lulo nunca se licúa, sino que su pulpa se extrae con una cuchara y se mezcla un poco, conservando los trocitos que la distinguen del jugo de lulo.

Esta refrescante bebida es fácil y rápida de preparar, con 10 minutos de preparación y 10 más de cocción ya podrá disfrutar de una opción saludable para su paladar. Estos son los ingredientes para cuatro porciones:

Ingredientes

6 lulos maduros

2 tazas de agua

3 clavos de olor

3 limones (su jugo)

7 cucharaditas de estevia líquida

3 estrellas de anís

1 astilla de canela

3 tazas de hielo

Preparación

En una olla pequeña, hierva dos tazas de agua con los clavos de olor, las estrellas de anís y la astilla de canela durante 5 minutos para que los sabores se mezclen. Posteriormente retire del fuego y deje enfriar completamente, luego cuele el líquido para retirar las especias.

Después lave bien los lulos y córtelos por la mitad. Con un cuchillo, haga cortes en forma de cuadritos sobre la pulpa de cada mitad. Con ayuda de una cuchara saque cuidadosamente la pulpa del lulo y llévala a un recipiente grande.

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Luego exprima el jugo de los tres limones sobre la pulpa del lulo. Pase la mezcla a una jarra y agregue la estevia al gusto, además ponga el agua infusionada ya fría y el hielo.

Mezcla muy bien y sirva inmediatamente para que disfrute de una refrescante bebida saludable.