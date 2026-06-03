Los resultados de la más reciente Bitácora Económica de Fenalco evidencian que las ventas del comercio organizado continúan perdiendo dinamismo a medida que avanza el año. Los indicadores correspondientes a abril reflejan el desempeño más débil registrado en lo corrido de 2026 y confirman un deterioro tanto frente a los primeros meses del año como en comparación con abril de 2025.

De acuerdo con la encuesta realizada entre empresarios afiliados al gremio, el 32% reportó que sus volúmenes de ventas fueron superiores a los obtenidos un año atrás, mientras que el 68% indicó que permanecieron similares (39%) o bajaron (29%).

Para Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, los resultados muestran una pérdida gradual de impulso en la actividad comercial. “Los resultados de abril muestran que la dinámica se está debilitando y que los comerciantes enfrentan un entorno de creciente incertidumbre que afecta las decisiones de inversión y consumo”.

Uno de los aspectos que más preocupa al sector es el deterioro de las expectativas empresariales para los próximos seis meses. Mientras que hace un año el 39% de los empresarios consideraba que la situación económica mejoraría, hoy esa proporción se redujo al 25%. Paralelamente, el porcentaje de quienes se declaran pesimistas pasó del 11% al 21%, prácticamente el doble.

Según el vocero de los comerciantes, este cambio en la percepción responde a los elevados niveles de incertidumbre política en época electoral, así como a las preocupaciones por la tendencia al alza de la inflación.

A pesar de la desaceleración observada en abril, el comercio mantiene expectativas positivas para junio, mes en el que confluyen varios factores que tradicionalmente impulsan el consumo de los hogares.

La celebración del Día del Padre, la temporada de vacaciones de mitad de año, las promociones comerciales y el creciente ambiente alrededor del Mundial de Fútbol configuran un escenario que podría contribuir a reactivar las ventas en diversos sectores.

“Los comerciantes esperan que junio se convierta en un punto de inflexión para la actividad económica. Históricamente es un mes importante para el consumo y este año contará además con el impulso adicional que generan los eventos deportivos y las reuniones familiares, factores que suelen dinamizar múltiples categorías del comercio”, concluyó Cabal.