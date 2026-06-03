Treinta años después de comenzar a abrirse camino en la industria musical, Shakira vive uno de los momentos más importantes de su carrera. La barranquillera, que pasó de ser una joven soñadora con una guitarra en las manos a convertirse en una de las artistas latinas más exitosas de todos los tiempos, celebra tres décadas de trayectoria manteniéndose vigente, innovadora y conectada con nuevas generaciones de seguidores.

Pocas figuras de la música pueden presumir de una carrera tan extensa y al mismo tiempo tan actual. Con más de 95 millones de discos vendidos alrededor del mundo, innumerables premios y una colección de éxitos que han marcado distintas épocas, la cantante colombiana ha construido un legado que trasciende idiomas, géneros y fronteras.

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Su historia comenzó en Barranquilla, donde desde muy pequeña mostró una inclinación especial por la escritura y la música. Aquellos primeros pasos la llevaron a conquistar el mercado latinoamericano durante la década de los noventa y posteriormente a dar el salto al escenario internacional, donde logró convertirse en una de las primeras artistas latinas en alcanzar un éxito masivo en inglés sin abandonar sus raíces.

A lo largo de estos 30 años, Shakira ha sabido reinventarse constantemente. Desde el rock pop de sus primeros álbumes hasta sus incursiones en sonidos urbanos, africanos y electrónicos, la cantante ha demostrado una capacidad única para evolucionar sin perder la esencia que la convirtió en una estrella global.

Su influencia también ha sido determinante para abrir puertas a nuevas generaciones de artistas latinos. El fenómeno mundial que hoy representan figuras como Karol G, Bad Bunny y otros exponentes de la música en español se desarrolla en un panorama que ayudó a construir la barranquillera durante décadas de trabajo y proyección internacional.

Pero más allá de los récords y los reconocimientos, la artista atraviesa una etapa marcada por los nuevos comienzos. Tras enfrentar años complejos en el plano personal y profesional, ha encontrado en la música un espacio de transformación que se refleja en su más reciente producción artística y en el éxito de la gira Las Mujeres Ya No Lloran, la más ambiciosa de toda su carrera.

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Ese presente brillante tendrá uno de sus capítulos más simbólicos en 2026. Shakira será una de las protagonistas del espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA, un acontecimiento histórico que la consolidará una vez más como una de las voces latinas con mayor alcance global.

Además, su nuevo sencillo Dai Dai, realizado junto al cantante nigeriano Burna Boy y elegido como canción oficial del torneo, estará vinculado a una causa social: los recursos generados por la canción apoyarán iniciativas de educación y acceso al deporte para niños en distintas partes del mundo.

Tres décadas después de iniciar su recorrido artístico, Shakira sigue demostrando que su historia está lejos de llegar a su punto final. Con nuevos proyectos, escenarios por conquistar y millones de seguidores alrededor del planeta, la barranquillera reafirma que su legado continúa escribiéndose y que, incluso después de 30 años, todavía encuentra motivos para mirar hacia adelante.