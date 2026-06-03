La actriz caleña Carolina Ramírez sorprendió a sus seguidores al anunciar el nacimiento de su primer hijo, Sur Cornide Ramírez, fruto de su relación con el argentino Martín Cornide.

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La artista, quien meses atrás reveló que estaba embarazada cuando ya tenía seis meses de gestación, compartió en sus redes sociales las primeras fotografías del recién nacido y confirmó que ya inició una nueva etapa en su vida.

Junto a una imagen del bebé, la protagonista de La Reina del Flow escribió un breve pero emotivo mensaje: “Soy mamá de SUR ❤”.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de felicitación por parte de seguidores, colegas y amigos del mundo del entretenimiento.

El bebé nació el 2 de junio

Mientras Carolina Ramírez optó por compartir pocos detalles, su pareja, Martín Cornide, reveló información sobre el nacimiento del pequeño.

Según contó en Instagram, Sur nació el pasado 2 de junio de 2026, con un peso de 4,5 kilogramos y una estatura de 56 centímetros.

“Bueeeno… Ayer, 2 de junio, con 56 cm, con 4.500 kg (exactos), con mucho pelo, vino a jugar este jueguito un Espíritu Santo encarnado en SUR CORNIDE-RAMÍREZ”, escribió Cornide.

En el mismo mensaje agregó:

“Hijo verdadero del prístino y único Dios inefable, hijo de la matria Naturaleza, y también hijo mío y de @carocali, nuestro cachorrito humano”.

La publicación estuvo acompañada por imágenes de la familia en las primeras horas tras el nacimiento del bebé.

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El nombre ya estaba elegido antes del nacimiento

La pareja había contado previamente que decidió esperar hasta el parto para conocer el sexo del bebé. Sin embargo, desde el inicio del embarazo tenían claro cuál sería su nombre.

Según explicaron, si nacía niño se llamaría Sur, mientras que si era niña llevaría el nombre de Paz.

Finalmente, el recién nacido recibió el nombre que sus padres habían reservado para un varón, una elección que despertó curiosidad entre sus seguidores por su significado y originalidad.

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¿Quién es Martín Cornide?

Martín Cornide es un argentino que mantiene una relación con Carolina Ramírez desde hace varios años.

De acuerdo con lo que ambos han compartido públicamente, se conocieron a través de actividades relacionadas con el rescate y la protección de animales en condición de abandono.

El propio Cornide ha contado que inicialmente desconocía la trayectoria artística de la actriz y que se enamoró de ella por aspectos de su personalidad que van más allá de la fama y de los personajes que interpreta en televisión.

Con la llegada de Sur, la pareja inicia una nueva etapa familiar que ha sido celebrada por miles de seguidores de la actriz, una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana.