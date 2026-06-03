En medio de la celebración de los 84 años del barrio La María, uno de sus habitantes más destacados recibió un importante reconocimiento. La Gobernación de Bolívar y el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (ICULTUR) exaltaron la trayectoria del cantante Luis Carlos Cabeza de Ávila, conocido artísticamente como Luister La Voz, por su contribución a la cultura y a la música del Caribe colombiano.

El homenaje se realizó como parte de las actividades conmemorativas del tradicional sector cartagenero, donde nació y creció el artista. Durante el acto, las autoridades destacaron el camino recorrido por Luister y el impacto que ha tenido en la proyección de Cartagena, Bolívar y el barrio La María en escenarios nacionales e internacionales.

Y es que uno de sus lanzamientos más recientes y comentados es precisamente ‘La María’, una canción inspirada en el barrio que lo vio crecer. El tema narra una historia de superación, identidad y orgullo por sus raíces, convirtiéndose en un homenaje a la comunidad que lo acompañó desde sus inicios.

La canción ha tenido una amplia difusión en plataformas digitales y emisoras, consolidándose como una de las producciones más representativas de su carrera.

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La distinción resalta su aporte al fortalecimiento de la identidad cultural del departamento, así como su papel como referente de la música urbana y la champeta. Además, reconoce su historia de esfuerzo, perseverancia y el vínculo que ha mantenido con las raíces que lo vieron crecer.

Para los habitantes de La María, el reconocimiento representa también un homenaje al talento que surge desde los barrios populares y que, con trabajo y disciplina, logra trascender fronteras.

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A lo largo de los años ha logrado conectar con el público con canciones como ‘Bésame’, ‘Te cuidaré’, ‘6 AM’, ‘Espacio’ y ‘Abrázame’, temas que acumularon millones de reproducciones en plataformas digitales y le permitieron trascender más allá de la Costa Caribe.