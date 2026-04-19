Barranquilla, abril de 2026. Barranquilla vivió una noche de celebración masiva en el Gran Malecón, donde más de 20.000 personas se reunieron para disfrutar del concierto conmemorativo de los 212+1 años de la ciudad.

Desde las 5:00 de la tarde, miles de barranquilleros comenzaron a llegar a la explanada del Pabellón de Cristal para ser parte de una jornada marcada por la música, el encuentro ciudadano y el orgullo por la ciudad.

Leer más: Claudia Fuentes, nueva presidenta del Consejo Directivo de ProBarranquilla

A su llegada, el alcalde Alejandro Char destacó el ambiente que se vivía en el lugar. “¡Barranquilla, qué bonito ver este lugar lleno de sonrisas!”, expresó el mandatario, quien además resaltó la masiva asistencia y el desarrollo del evento.

“Ver a Barranquilla así es el mejor regalo para la ciudad. Es una locura este Malecón, aquí hay más de 20.000 personas viendo este concierto y el tráfico nunca se paró, la gente está contenta. Este ha sido un show muy especial para Barranquilla en su cumpleaños”, manifestó.

La programación artística inició con la presentación del artista urbano Luister La Voz, quien abrió la noche con canciones como Tiempo, Espacio, La María, Ozono, El capataz y Amarte más no puede.

El vallenato también tuvo un lugar destacado con la presentación de Iván Vilazón, quien puso a bailar a los asistentes con éxitos como Noticias, Tu Olvido, Por mí es que te mueres, Mi Muchachita y Compréndeme. Durante su show, el artista rindió homenaje al Festival Vallenato con la interpretación de puya vallenata junto a sus acordeoneros.

Uno de los momentos más representativos de la noche llegó con Altafulla, quien hizo un homenaje a Barranquilla incorporando símbolos del Junior de Barranquilla en su presentación. El artista y su equipo lucieron la camiseta rojiblanca y contaron con el acompañamiento de la banda de los Kuervos.

Durante su presentación, Altafulla también compartió un video de Lucho Díaz y destacó la transformación de la ciudad. Interpretó temas como Te quedé gustando, Un coleto como yo, Quizá en otra vida, El criticón y Amigos nada más.

Leer más: Barranquilla se afianza como el ‘hub’ aéreo del Caribe

La cuota de ritmos urbanos y afrobeat estuvo a cargo de Aria Vega, conocida como La Nena de Quilla, quien animó al público con canciones como Chévere, Abanico Sanyo, Agua’e panela, Mi Tiburón y Costeñita. Además, presentó un adelanto de su nuevo tema Cule poco.

Sobre el talento local, el alcalde Char afirmó que “de Barranquilla para el mundo, estamos demostrando que en nuestra ciudad hay talento del bueno y de sobra”.

Leer más: Las Curramberas’: un recorrido fluvial por la cara desconocida de B/quilla

El cierre del concierto estuvo a cargo de Elder Dayán Díaz, quien rindió homenaje a la ciudad interpretando En Barranquilla me quedo en medio de su versión de Ponte chévere. El artista también tomó la bandera de Barranquilla para cantar Regalo a Barranquilla, en honor al legado de Diomedes Díaz.

La jornada dejó como resultado una noche de celebración sin contratiempos, en la que la música y el sentido de pertenencia se tomaron uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

Le puede interesar: ¿Podrían llegar hipopótamos invasores al Atlántico a través del río Magdalena?