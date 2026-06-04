El Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente confirmó este jueves que “luego de un proceso de reflexión colectiva sobre la coyuntura nacional y el momento político que atraviesa Colombia, informa a la ciudadanía y a las organizaciones sociales y políticas que hemos decidido detener el proceso de recolección de firmas y retirar el proyecto de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente”.

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Esto tras la derrota el fin de semana pasado en las urnas de la primera vuelta presidencial del candidato Iván Cepeda, que respaldaba la idea del presidente Gustavo Petro de convocar una constituyente, y luego de la polémica que ha generado tal mecanismo en la opinión pública.

“Esta decisión responde a una lectura responsable de las condiciones políticas actuales y a la necesidad de concentrar los esfuerzos democráticos, sociales y organizativos en la construcción de consensos amplios que permitan defender la democracia y consolidar una gran alianza por la vida, capaz de frenar el avance de los sectores de extrema derecha que amenazan los derechos, la convivencia y la paz en nuestro país”, agrega el comité.

Reconoce y agradece el grupo en este sentido “el enorme esfuerzo realizado por miles de ciudadanas y ciudadanos que, desde los distintos territorios de Colombia y desde el exterior, respaldaron esta iniciativa como una herramienta legítima de participación popular y transformación democrática. Su compromiso confirma que en el país existe un profundo anhelo de cambio, justicia social, ampliación de derechos, equidad y fortalecimiento de las instituciones democráticas”.

cortesía Comunicado en el que el Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente anuncia que detiene el proyecto constituyente.

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Y adelantan además: “Hemos decidido sumar nuestras capacidades y esfuerzos a la propuesta impulsada por los defensores de derechos humanos Iván Cepeda y Aida Quilcué para la construcción de un Gran Acuerdo Nacional, que permita abrir caminos de entendimiento y avanzar en la materialización de las reformas sociales que siguen siendo una demanda legítima de las mayorías y que aún esperan respuesta por parte de las instituciones del Estado”.

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Concluyen que los anhelos de cambio no son una amenaza para las instituciones: “Por el contrario, son una expresión legítima de una sociedad que aspira a profundizar la democracia y ampliar las oportunidades para todas y todos”.

De ahora en adelante, puntualizan, serán el Comité Nacional por la Defensa de la Vida, la Democracia y las Reformas Sociales.