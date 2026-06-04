Álvaro Leyva, exministro de Relaciones Exteriores en el actual gobierno, quien en mayo pasado ya había advertido que el candidato Abelardo De la Espriella se iba a imponer en las elecciones del 31 de mayo y que el presidente Gustavo Petro iba a desconocer los resultados, publicó este jueves una nueva carta refiriéndose a los comicios de la segunda vuelta y el papel que podría asumir el jefe de Estado ante una posible derrota de Iván Cepeda.

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“Predije que Abelardo De la Espriella ganaría las elecciones y que Petro en su actitud autoritaria no aceptaría los resultados electorales. Que diría que hubo fraude, que se inventaría una manipulación del software de escrutinio y que alegaría que hubo trampa. Y todo sucedió”, señaló Leyva.

JOSEFINA VILLARREAL Abelardo De la Espriella, candidato a la presidencia de Colombia

Sostuvo que el mandatario, al desconocer el preconteo de votos, generó dos efectos negativos contra sí mismo: “El primero es que acabó con la campaña de su candidato que quedó definitivamente derrotado. Y el segundo es que evidenció que en esta contienda quien verdaderamente acepta las reglas de la democracia es De la Espriella y no él. A Petro solo le sirve la democracia cuando gana”.

El excanciller reiteró que es el candidato de Defensores de la Patria quien ganará las elecciones y será el próximo presidente de Colombia “dentro de las reglas democráticas prestablecidas”.

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Seguidamente, Álvaro Leyva recordó y reafirmó la propuesta de que Gustavo Petro se retire de su cargo en los últimos meses de su periodo presidencial.

“Propuse que si Petro decía que hubo fraude, se retirara del cargo en los términos del artículo 193 de la Constitución. Que asumiera la vicepresidenta y se invitara a una comisión integrada por congresistas americanos, eurodiputados, el Vaticano, la ONU y figuras internacionales a revisar el escrutinio. Y hoy quiero reiterar lo propuesto”, agregó.

Presidencia Presidente Gustavo Petro.

Consideró que “lo de Abelardo va a ser un tsunami electoral y la derrota definitiva de Petro será una realidad a pesar de que tiene la maquinaria, el dinero público y todas las costumbres electoreras más deplorables”.

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Sin embargo, advirtió que estos posibles resultados a favor de Abelardo De la Espriella podrían llevar a Gustavo Petro a “cometer una locura” en su empecinamiento por que Iván Cepeda sea su sucesor.

“El aún Presidente no será capaz nunca de reconocer sus errores. Para él los responsables de su viacrucis personal y de la catástrofe nacional serán siempre los fantasmas de su imaginación: la derecha, el fascismo, el capital, la empresa privada y la oligarquía”, se lee.

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En ese sentido, pidió a la familia y a los amigos cercanos de Petro que “lo rodeen” porque “su desespero es total”.

“Él, en su delirio, siempre se ha comparado con Salvador Allende y siempre ha creído que inmolarse puede engrandecerlo, cuando en realidad fue él quien se empequeñeció a sí mismo. Cuando él mismo fue quien enterró su legado. Se derrotó él mismo como persona y como político”.

“Insisto: sugiero que quienes lo quieren lo rodeen y lo ayuden para evitar la tragedia. Los colombianos votaremos en unos días por el futuro y enterraremos el pasado. Y Petro, en su negación, no lo ha entendido”, concluyó Leyva.