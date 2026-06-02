Una nueva escalada de violencia se registró en el municipio de Suárez, Cauca, donde un ataque con drones explosivos dejó siete personas heridas, entre ellas seis menores de edad.

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De acuerdo con información de las autoridades, el atentado ocurrió en zona rural del municipio y ha generado preocupación entre organismos de derechos humanos debido al impacto que está teniendo sobre la población civil, especialmente niños y adolescentes.

El Ejército Nacional atribuyó la acción armada a la estructura ‘Jaime Martínez’, perteneciente a las disidencias de las Farc.

Denuncian uso de drones con explosivos

Según el reporte militar, durante los hechos fueron utilizados drones acondicionados con explosivos, una modalidad que ha sido empleada por este grupo armado ilegal en diferentes acciones contra la Fuerza Pública y comunidades de la región.

Las autoridades señalaron que este tipo de ataques representa una grave amenaza para la población y constituye una vulneración de las normas del Derecho Internacional Humanitario.

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Combates mantienen confinadas a cerca de 200 familias

De manera simultánea al atentado, se desarrollan intensos enfrentamientos entre tropas del Ejército Nacional y miembros de la estructura armada ilegal en el sector de Playa Rica.

Como consecuencia de los combates, cerca de 200 familias permanecen confinadas en sus viviendas, sin poder movilizarse libremente por temor a quedar atrapadas en medio de la confrontación.

La Alcaldía de Suárez confirmó la situación mediante un comunicado en el que expresó su preocupación por las afectaciones a la comunidad.

“Alrededor de 200 familias permanecen confinadas en la zona como consecuencia de los hechos que se desarrollan en el territorio, limitando su movilidad y poniendo en riesgo su integridad y bienestar”, indicó la administración municipal.

Facebook: Alcaldía de Suárez La Alcaldía de Suárez confirmó la situación mediante un comunicado en el que expresó su preocupación por las afectaciones a la comunidad.

Llamado urgente a proteger a la población civil

Ante la gravedad de los hechos, la Alcaldía hizo un llamado a los actores armados para que respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario y mantengan a la población civil al margen del conflicto.

“Hacemos un llamado urgente a los actores armados involucrados en la confrontación para que respeten de manera estricta los principios y normas del Derecho Internacional Humanitario, especialmente la protección de la población civil”, señaló el comunicado.

Asimismo, la administración municipal pidió el acompañamiento de organismos internacionales, entidades humanitarias y organizaciones defensoras de derechos humanos para atender la emergencia.

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Ejército mantiene operaciones en la zona

Mientras tanto, el Ejército Nacional informó que mantiene una ofensiva militar en el área con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el objetivo de recuperar el control del territorio y garantizar la seguridad de las comunidades afectadas.