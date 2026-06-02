La Asamblea General de las Naciones Unidas eligió este martes al bangladesí Khalilur Rahman como su próximo presidente para el periodo 2026-2027.

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Rahman obtuvo 99 votos de los Estados miembros y superó al candidato de Chipre, Andreas Kakouris, quien recibió 91 apoyos. Para alcanzar la presidencia era necesaria una mayoría simple, fijada en 96 votos debido a la participación de 190 países en la sesión.

La elección se realizó conforme al sistema de rotación regional de la ONU, que en esta ocasión reservaba el cargo para un representante del Grupo de Asia y el Pacífico.

#BREAKING

Khalilur Rahman of Bangladesh ELECTED as President of the General Assembly at its 81th session (Sep 2026-Sep 2027) @UN_PGA



Total ballots: 190

Abstentions: 0



Votes obtained

Khalilur Rahman: 99

Andreas S. Kakouris: 91 pic.twitter.com/JXdQYJ6Vc8 — UN News (@UN_News_Centre) June 2, 2026

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Amplia trayectoria diplomática

Khalilur Rahman se desempeña como ministro de Asuntos Exteriores de Bangladés desde febrero de este año. Anteriormente fue asesor de Seguridad Nacional y alto representante del Gobierno interino de su país para la cuestión rohinyá.

Doctor en Economía y diplomático desde 1979, desarrolló parte de su carrera en la Cancillería bangladesí y en la Misión Permanente de Bangladés ante las Naciones Unidas en Nueva York.

Posteriormente, en 1999, se incorporó a la Secretaría de la ONU como asesor especial de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), iniciando una trayectoria dentro del sistema de Naciones Unidas en la que ocupó diversos cargos de alto nivel.

Asumirá el cargo en septiembre

Rahman iniciará oficialmente sus funciones el próximo 8 de septiembre, con el comienzo del 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General.

Su llegada al cargo se producirá semanas antes de la tradicional reunión de Alto Nivel de la ONU, uno de los encuentros diplomáticos más importantes del mundo, en el que participan jefes de Estado y de Gobierno de los 193 países miembros de la organización.

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¿Qué hace el presidente de la Asamblea General?

Aunque se trata de un cargo con funciones principalmente representativas y de coordinación, el presidente de la Asamblea General desempeña un papel clave en la conducción de los debates y negociaciones entre los Estados miembros.

La Asamblea General es el principal órgano deliberativo y representativo de la ONU. Allí, cada uno de los 193 países miembros cuenta con un voto para discutir asuntos relacionados con la paz y la seguridad internacional, los derechos humanos, el desarrollo sostenible, el cambio climático y la cooperación global.

Además, este organismo tiene atribuciones fundamentales como la aprobación del presupuesto de Naciones Unidas, la elección de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad y la participación en el proceso de nombramiento del secretario general.

Retos en un escenario global complejo

Durante su mandato, Rahman tendrá la responsabilidad de dirigir las sesiones plenarias y promover consensos entre países con posiciones divergentes frente a los principales desafíos internacionales.

Su gestión comenzará en un contexto marcado por conflictos como las guerras en Ucrania y Gaza, las crecientes tensiones geopolíticas y los efectos del cambio climático, asuntos que seguirán ocupando un lugar central en la agenda de las Naciones Unidas.