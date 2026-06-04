El aprovechamiento de materias primas autóctonas y la búsqueda de nuevas experiencias gastronómicas son la base de dos innovadores productos desarrollados por estudiantes de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de Córdoba.

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Se trata de AjiCoróe, una salsa elaborada con ají y corozo, y Salchiyana, una salchicha de pollo enriquecida con frutas tropicales como mango y piña.

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AjiCoróe es una propuesta creada por las estudiantes Alejandra Banda y Natalia Causil, quienes buscan rescatar ingredientes representativos del departamento y transformarlos en productos con mayor valor agregado para impulsar el desarrollo agroindustrial de la región.

La salsa combina el sabor característico del ají con el corozo, una fruta tradicional del Caribe colombiano reconocida por sus compuestos bioactivos y antioxidantes. Según sus creadoras, el producto no contiene conservantes ni aditivos artificiales y ofrece beneficios asociados a la protección celular, el metabolismo y la salud cardiovascular.

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Por su parte, Salchiyana es una iniciativa desarrollada por Liliana Cordero y Viani Polo, que apostaron por innovar en la industria cárnica mediante la incorporación de frutas tropicales en una matriz de pollo.

Las jóvenes señalan que el producto busca impulsar la economía regional mediante el uso de materias primas ampliamente disponibles en Córdoba, como el pollo y el mango, este último frecuentemente desaprovechado durante las temporadas de cosecha.

“Queríamos darle un valor agregado a ingredientes de nuestra tierra y demostrar que es posible innovar en productos tradicionales incorporando frutas tropicales como el mango y la piña”, sostienen las autoras.

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Salchiyana cuenta con una vida útil de 20 días, utiliza una cantidad mínima de conservantes y no contiene colorantes artificiales.

Ambos proyectos hacen parte de la muestra de emprendimientos presentados por estudiantes de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de Córdoba, que desde la academia promueven alternativas que combinan conocimiento científico, aprovechamiento de recursos locales y desarrollo productivo para la región.