La Secretaría de Educación del Tolima anunció la implementación de un paquete de medidas preventivas en los establecimientos educativos oficiales del departamento, tras la declaratoria de alerta naranja por las altas temperaturas y la probabilidad de que se presente el Fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de 2026.

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La estrategia contempla la creación de los denominados “Bloques Térmicos” y las “Jornadas Flexibles”, mecanismos diseñados para reducir la exposición de estudiantes, docentes y personal educativo a condiciones climáticas extremas.

Entre las disposiciones se encuentran la reducción del tiempo de las clases, la suspensión de actividades al aire libre en horarios críticos y la activación de protocolos obligatorios de hidratación.

Clases de 45 minutos y pausas por el calor

De acuerdo con la resolución expedida por la cartera educativa, las clases pasarán de 60 a 45 minutos para disminuir el agotamiento asociado a las altas temperaturas.

Además, cada institución deberá organizar su jornada escolar en tres franjas horarias:

Actividades académicas en las horas más frescas: Entre las 6:00 a.m. y las 11:00 a.m. se concentrarán las asignaturas que requieren mayor atención y esfuerzo cognitivo, como Matemáticas, Física, Química, Estadística, Comprensión Lectora y Educación Física.

La Secretaría de Educación explicó que esta medida busca aprovechar las horas de menor intensidad térmica para desarrollar las actividades académicas principales.

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Pausa térmica obligatoria: Entre las 11:00 a.m. y la 1:30 p.m., los colegios que no cuenten con sistemas adecuados de ventilación, aire acondicionado o infraestructura que reduzca el calor deberán suspender temporalmente las clases.

Durante este periodo, los estudiantes deberán permanecer en espacios protegidos del sol para descansar, alimentarse e hidratarse.

Las instituciones que dispongan de condiciones adecuadas podrán continuar con sus actividades académicas de manera normal.

Reanudación de clases en la tarde: La jornada se retomará desde la 1:30 p.m. hasta las 6:30 p.m. No obstante, las instituciones rurales deberán evaluar la aplicación de este horario para evitar que los estudiantes deban desplazarse en horas de la noche.

Prohibidas las actividades al aire libre en horas críticas

La Secretaría de Educación estableció una restricción general para todos los municipios del departamento.

Entre las 11:00 a.m. y las 3:00 p.m. quedarán suspendidas las clases de educación física, torneos deportivos, recreos y cualquier actividad desarrollada en patios o canchas sin cubierta.

Según la entidad, durante ese periodo la radiación solar alcanza niveles que pueden representar riesgos para la salud de niños y adolescentes.

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Once municipios deberán aplicar medidas reforzadas

Las disposiciones serán obligatorias en todo el departamento, pero tendrán una aplicación prioritaria en los municipios ubicados en el valle cálido del río Magdalena, donde se prevén mayores afectaciones por las altas temperaturas.

Los municipios priorizados son:

Natagaima

Coyaima

Ataco

Ambalema

Prado

Honda

Venadillo

Valle de San Juan

Purificación

Melgar

El Espinal

En estas localidades deberán implementarse de manera inmediata los bloques térmicos de 45 minutos, la concentración de actividades académicas durante la mañana, las pausas térmicas y los protocolos especiales de hidratación.

Activan la “Campana de Agua” para garantizar hidratación

Como parte de las acciones de prevención, la Secretaría de Educación puso en marcha el sistema denominado “Campana de Agua”, un protocolo de cumplimiento obligatorio que busca garantizar la hidratación permanente de los estudiantes.

Cada 60 minutos sonará una señal en las instituciones educativas para recordar a la comunidad escolar la necesidad de consumir líquidos.

Los docentes deberán supervisar el cumplimiento de las metas mínimas de hidratación según la edad:

Preescolar (3 a 5 años): entre 600 y 800 mililitros diarios.

Primaria (6 a 11 años): entre 1.000 y 1.200 mililitros diarios.

Secundaria y media (12 a 17 años): entre 1.500 y 1.800 mililitros diarios.

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Las medidas serán evaluadas cada 15 días

La Secretaría de Educación precisó que las disposiciones tienen carácter transitorio y estarán sujetas a seguimiento permanente.

La evaluación se realizará cada 15 días con base en los reportes climáticos emitidos por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Dependiendo de la evolución de las condiciones meteorológicas, las medidas podrán fortalecerse o flexibilizarse para garantizar la protección de la comunidad educativa frente a los efectos de las altas temperaturas