Barranquilla ha registrado un crecimiento exponencial como destino turístico de referencia nacional e internacional y así se ha refrendado con la movilización de más de 3,6 millones de pasajeros al año por el aeropuerto Ernesto Cortissoz, ubicado en el municipio de Soledad y que presta sus servicios a la capital del Atlántico.

Este dinamismo se ha revalidado durante la última semana con el anuncio de dos nuevas rutas con destino a San Andrés y Aruba, lo que no solo amplía la oferta de conectividad aérea desde la ciudad, sino que también fortalece su posicionamiento como hub estratégico en el Caribe.

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En la actualidad, el aeropuerto Ernesto Cortissoz cuenta con 189 frecuencias semanales hacia 10 destinos nacionales –Bogotá, Medellín, Rionegro, Cali, Valledupar, Cúcuta, Riohacha, Montería, Bucaramanga y San Andrés– y 6 internacionales (Ciudad de Panamá –a los aeropuertos Tocumén y Pacífico–, Miami, Curazao, Fort Lauderdale, Aruba), por medio de la operación de 10 aerolíneas.

De acuerdo con las autoridades distritales, esta terminal aérea cuenta en la actualidad con vuelos directos a Panamá, Miami, Curazao y Fort Lauderdale, al tiempo que se consolida como el cuarto aeropuerto de Colombia en volumen de carga.

Para el alcalde Alejandro Char, esta tendencia permite reflejar la confianza “en una ciudad que sigue consolidándose como destino turístico”.

El mandatario fue enfático al destacar que “la conectividad aérea impulsa el turismo, dinamiza la economía y nos acerca al mundo. Barranquilla, la casa de todos, avanza con paso firme: cada vez más conectada y a otro nivel”.

Al tiempo que recalcó que la capital del Atlántico se ha venido preparando para posicionarse como un destino competitivo en la cuenca del Caribe.

“Barranquilla ha construido infraestructura alrededor de Mallorquín, su mar y su río, con proyectos como el malecón y el ecoparque, pero esto debe ir acompañado de capital humano preparado, bilingüe y capacitado para atender la oferta turística y hotelera”, agregó.

Visión de aerolíneas

La expansión de la conectividad aérea de Barranquilla se ha convertido en una realidad ante el crecimiento urbanístico, turístico y económico, respaldada de una estrategia de promoción internacional como destino creativo, cultural, turístico y de inversión ante el mundo.

Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planificación de Wingo, resaltó que la habilitación de la ruta directa a Aruba permitirá fortalecer el turismo de bienestar y el turismo gastronómico, entre otros sectores.

“La capital del Atlántico es cada vez más atractiva para viajeros internacionales no solo por su riqueza cultural, sino también por segmentos como el turismo médico”, dijo.

Por su parte, Erika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia, fue enfática al sostener que Barranquilla se viene consolidando como un punto clave de conexión en el Caribe colombiano. Por tal motivo, la habilitación de la ruta directa a San Andrés permitirá impulsar “el turismo, la actividad económica y el transporte de carga”.

“Estamos comprometidos con robustecer nuestra operación en ciudades estratégicas como Barranquilla y con conectar territorios de manera eficiente y confiable, aportando al desarrollo de las regiones donde operamos”, agregó.

Desde Satena, por su parte, se ha visionado a la capital del Atlántico como uno de sus principales centros de operación en el país, brindando respuestas a las crecientes dinámicas de movilidad en la región.

“Barranquilla se ha convertido en un punto estratégico dentro de nuestra operación. Desde aquí fortalecemos la conexión entre el Caribe y el nororiente del país, facilitando la movilidad en territorios donde el transporte aéreo es clave para el desarrollo regional”, afirmó el general Óscar Zuluaga Castaño, presidente de Satena.

Esta aerolínea ha habilitado vuelos a Medellín, Valledupar, Cúcuta, Riohacha y Montería, disponiendo de más de 8 mil sillas mensuales “que facilitan no solo el turismo, sino también los desplazamientos por motivos laborales, comerciales y de acceso a servicios esenciales”.

Impulso a la competitividad

Vicky Osorio, directora ejecutiva de ProBarranquilla, resaltó que la conectividad aérea se ha convertido un habilitador estratégico de la competitividad de Barranquilla, al punto que los últimos meses varias aerolíneas han apostado por nuevas rutas que amplían la conectividad y fortalecen la competitividad de la región.

“Nos permite integrarnos de manera efectiva a los mercados internacionales, facilitar la llegada de inversión, talento y visitantes, y, al mismo tiempo, abrirles a nuestros empresarios un acceso más ágil y directo a oportunidades globales, en línea con el potencial exportador de la ciudad”, destacó.

Al tiempo, aseguró que este impacto se materializa en sectores estratégicos para el crecimiento: “En el turismo de eventos y negocios, contar con una conectividad sólida es determinante para atraer congresos y convenciones, porque los organizadores priorizan destinos que garanticen accesibilidad y eficiencia”.

A renglón seguido, Osorio indicó que para el turismo médico la conectividad es clave para facilitar la llegada de pacientes nacionales e internacionales, “particularmente desde mercados cercanos o conectados a través de hubs, lo que fortalece el posicionamiento de Barranquilla como un destino confiable y competitivo en servicios de salud”.

Necesidades apremiantes

Sin embargo, este buen momento que vive la ciudad se ha visto empañado por las deficiencias que registra el aeropuerto Ernesto Cortissoz a causa de los retrasos en su proceso de modernización, que conllevó a la terminación anticipada de la concesión con el Grupo Aeroportuario del Caribe y que la Aeronáutica Civil haya retomado su operación desde septiembre de 2024.

Este panorama ha sido uno de los cuellos de botella que no han permitido la llegada de nuevas rutas a la terminal aérea, tal como aseguró la gerente de Ciudad, Ana María Aljure.

“Cuando las aerolíneas vean las complejidades que tiene el Cortissoz, dirán que este no tiene la capacidad para albergar vuelos de talla internacional como Europa, pero por eso hemos venido insistiendo en tener un aeropuerto con buenas condiciones”, anotó, al tiempo que aseguró que se ha planteado la posibilidad de habilitar una ruta directa a Europa, específicamente a Madrid (España).

A su turno, Efraín Cepeda, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, precisó que la capital del Atlántico necesita un aeropuerto a la altura de su potencial, que contribuya a consolidarla como destino de turismo, negocios e inversión, y que fortalezca su conectividad nacional e internacional.

“En el corto plazo, es fundamental culminar las obras en ejecución para garantizar un servicio cómodo, seguro y eficiente para los usuarios. En el mediano plazo, el aeropuerto requiere un operador privado con experiencia que invierta en mejorar la infraestructura y eleve la competitividad del departamento, ampliando destinos y frecuencias, proyectando al aeropuerto como un hub alterno a Bogotá y Panamá, tanto para pasajeros como para carga”, anotó.

Al mismo tiempo, el líder gremial señaló que se debe contar con una terminal de carga moderna, un centro de reparación de aeronaves (MRO) que impulse encadenamientos productivos en la industria aeronáutica, “y un FBO que fortalezca la atención de la aviación no comercial”.

Mientras que desde ProBarranquilla se hizo énfasis en la necesidad de una infraestructura aeroportuaria alineada con una visión estratégica de ciudad y de región, que continúe fortaleciéndose para responder a las dinámicas de la industria y al crecimiento del territorio.

“Es fundamental seguir consolidando un entorno que facilite la llegada de nuevas rutas, a través de herramientas concretas como un portafolio de beneficios para aerolíneas y una articulación institucional efectiva”, remarcó el gremio.

Y puntualizó subrayando que el reto actual corresponde a construir una apuesta diferencial, alineada con el potencial de Barranquilla y su rol dentro del triángulo caribe, “capitalizando sus ventajas logísticas, su tejido empresarial y su proyección internacional”.

“La IP permitirá que B/quilla cuente con el aeropuerto que se necesita”

Héctor Carbonell, director del capítulo Norte de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), aseguró que la iniciativa privada (IP) para la operación del aeropuerto Ernesto Cortissoz avanza de forma favorable, por lo que se espera que en el mes de junio pueda llegar a la fase de factibilidad.

“Hay que impulsar que esa IP salga adelante. Hemos tenido contacto permanente con ellos y el próximo mes vendrán a Barranquilla para socializar el proceso y el alcance logrado hasta el momento. La Aerocivil vendrá a ese espacio, porque deberá haber una transición y queremos que sea un proceso que camine rápidamente”, anotó.

El líder gremial expuso que la IP contempla recursos por el orden de 1,2 billones en Capex (inversiones) y un monto similar en Opex (gastos operativos): “Lo importante es que se den los tiempos para que sea una realidad. En Barranquilla se debe asegurar que la operación y mantenimiento del aeropuerto sean perfectos. La IP está demostrando que es posible”.

El líder gremial agregó que este tipo de procesos no son sencillos, haciendo énfasis en que tiene más de dos años de haberse presentado y actualmente se encuentra en una etapa decisiva: “La IP está cumpliendo con los requisitos que la ANI exige. Hemos venido monitoreándola y efectivamente permitirá que Barranquilla cuente con el aeropuerto que necesitamos”.

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Es de anotar que la IP es liderada por las empresas Structor y Pavimentos Colombia, reconocidas en el sector de la infraestructura y “por eso estamos confiados en que el Ernesto Cortissoz quedaría en buenas manos”.