El candidato presidencial Iván Cepeda, del Pacto Histórico, pidió este jueves en rueda de prensa un encuentro con el centro político de cara a la segunda vuelta de las elecciones del próximo 21 de junio.

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Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Esto luego de que el Comité de la Asamblea Nacional Constituyente anunciara horas antes que resistiría de la recolección de firmas y de la presentación del proyecto de ley para convocar la constituyente a que había venido aludiendo el presidente Gustavo Petro desde hace un par de años.

“Hoy el comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente, luego de un proceso de reflexión sobre el momento que atravesamos, ha dado por concluida la recolección de firmas de esta iniciativa”, dijo el aspirante petrista a los medios.

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Resaltó en este sentido que ese comité se sumó a la propuesta de su campaña de buscar un gran acuerdo nacional para sacar adelante las reformas sociales y en el que el respeto a los derechos humanos sea una prioridad para el Gobierno Nacional.

Y dijo que la Constitución Política de 1991 ha sido uno de los mayores logros que ha tenido Colombia en su historia.

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“Es el momento de la unión y la concertación, el momento del encuentro con el centro político, el liberalismo democrático y los sectores reformistas. En general, con todos aquellos y aquellas que defendemos la vida”, concluyó.