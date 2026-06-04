La prima de servicios es uno de los beneficios laborales más esperados por los trabajadores colombianos sin duda alguna a mitad y final de año.

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Esta prestación social reconoce el trabajo realizado durante cada semestre del año y debe ser pagada por los empleadores a más tardar el 30 de junio de 2026, en el caso de la prima de mitad de año.

Según la legislación laboral colombiana, la prima corresponde a 30 días de salario por año trabajado, divididos en dos pagos: uno en junio y otro en diciembre.

Shutterstock/Shutterstock Esta prestación social reconoce el trabajo realizado durante cada semestre del año y debe ser pagada por los empleadores a más tardar el 30 de junio de 2026, en el caso de la prima de mitad de año.

¿Quiénes tienen derecho a la prima de servicios?

La prima debe ser pagada a todos los trabajadores vinculados mediante un contrato laboral, sin importar la modalidad.

Contratos a término fijo.

Contratos a término indefinido.

Contratos por obra o labor.

Contratos temporales o accidentales.

Trabajadores del servicio doméstico.

Conductores al servicio de familias.

Niñeras, cuidadores y jardineros.

Trabajadores de fincas.

Este beneficio fue ampliado a los trabajadores domésticos mediante la Ley 1788 de 2016.

Shutterstock/Shutterstock La prima debe ser pagada a todos los trabajadores vinculados mediante un contrato laboral, sin importar la modalidad.

¿Quiénes no reciben prima de servicios?

Personas vinculadas mediante contratos de prestación de servicios.

Aprendices con contrato de aprendizaje.

Trabajadores con salario integral, ya que la prima está incluida dentro de su remuneración mensual.

¿Cómo puede calcular la prima de servicios?

La fórmula establecida por la ley es: Prima de servicios = (Salario × días trabajados) ÷ 360

Para los trabajadores que reciben auxilio de transporte, este valor también debe incluirse en la base de liquidación.

Los datos necesarios para calcularla son: salario mensual, auxilio de transporte (si aplica) y número de días laborados durante el semestre.

Shutterstock/Shutterstock Para los trabajadores que reciben auxilio de transporte, este valor también debe incluirse en la base de liquidación.

Para este año, el salario mínimo es de $1.750.905 y el auxilio de transporte de $249.095.

La base salarial para liquidar prestaciones sociales es de: $2.000.000. Si el trabajador laboró los 180 días del primer semestre:

Prima=(2.000.000×180)/360\text{Prima}=(2.000.000\times180)/360Prima=(2.000.000×180)/360

El resultado es: Prima de servicios: $1.000.000

Harold Diaz Lara/Shutterstock Para este año, el salario mínimo es de $1.750.905 y el auxilio de transporte de $249.095.

¿Qué hacer si no le pagan la prima de servicio?

Si el empleador incumple con esta obligación, el trabajador puede: