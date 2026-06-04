Prosperidad Social anunció que entre el 5 y el 24 de junio de 2026 realizará el quinto ciclo de pagos del programa Colombia Mayor, que beneficiará a cerca de 3 millones de adultos mayores en todo el país.

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Para esta jornada, la entidad destinará más de 649.192 millones de pesos con el objetivo de garantizar la entrega de las transferencias monetarias a los beneficiarios del programa.

Debido a la realización de la segunda vuelta presidencial programada para el 21 de junio, el cronograma tendrá un ajuste especial. Los pagos se efectuarán entre el 5 y el 18 de junio, posteriormente se suspenderán durante el fin de semana electoral y se reanudarán entre el 22 y el 24 de junio.

Cortesía Hay 82 puntos Efecty habilitados para reclamar el pago.

La entrega de los recursos estará a cargo de SuperGiros y SuRed, operadores que cuentan con más de 31.000 puntos de atención habilitados en todo el territorio nacional para facilitar el cobro de los incentivos.

Prosperidad Social recomendó a los beneficiarios mantener actualizada su información de contacto, especialmente números telefónicos y direcciones, para recibir oportunamente las notificaciones relacionadas con los pagos y evitar inconvenientes durante el proceso.

Cortesía La entrega de los recursos estará a cargo de SuperGiros y SuRed, operadores que cuentan con más de 31.000 puntos de atención habilitados en todo el territorio nacional para facilitar el cobro de los incentivos.

¿Cuánto paga Colombia Mayor en 2026?

El programa Colombia Mayor está dirigido a personas de la tercera edad que no cuentan con una pensión o viven en condiciones de vulnerabilidad económica.

Actualmente, los beneficiarios reciben una transferencia básica de 80.000 pesos mensuales. Sin embargo, las mujeres de 60 años o más y los hombres de 65 años o más reciben un monto diferencial de 230.000 pesos.

#SomosNoticia 🗞| #ColombiaMayor: así será la entrega del quinto ciclo para 3 millones de beneficiarios.

La distribición de recursos comenzará el 5 de junio y se extenderá hasta el 24 del mismo mes, pero tendrá una pausa por la segunda vuelta presidencial. Le explicamos.

Vía… — Prosperidad Social (@ProsperidadCol) June 4, 2026

Prosperidad Social también avanza en la implementación de mecanismos que permitan facilitar la entrega de los recursos de manera directa. Entre las alternativas se encuentran el registro de cuentas bancarias y billeteras digitales como Nequi y Daviplata.

La entidad explicó que este proceso será gradual y estará acompañado de jornadas de orientación para que las personas mayores puedan acceder de forma segura al sistema financiero y realizar el cobro de sus incentivos con mayor facilidad.