A pocos días del inicio del Mundial de la FIFA 2026, el reconocido creador de contenido IShowSpeed sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de Champions, una canción inspirada en este evento deportivo que rápidamente se volvió tendencia en las redes sociales.

Subastan por $472 millones guante que Michael Jackson usó en 1988

Muere Peabo Bryson, intérprete de los temas más populares de las películas de Disney ‘Aladdín’ y ‘La Bella y la Bestia’

Kathe, exparticipante del Desafío Siglo XXI, anunció el nacimiento de su hija con una emotiva fotografía

La canción la estrenó el lunes 1 de junio de 2026, pero no forma parte de la banda sonora oficial del torneo, pero ha logrado captar la atención de millones de aficionados gracias a su energía, referencias futbolísticas y mensaje de unión entre países participantes.

El creador de contenido explicó que la producción busca reflejar el ambiente festivo que rodea la Copa del Mundo que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

YouTube Video de IShowSpeed

Uno de los aspectos más llamativos de la canción es que menciona a gran parte de las selecciones clasificadas al torneo, incluyendo países de América, Europa, África, Asia y Oceanía.

Además, el coro incorpora frases como “Let’s go, we the champions” y “This is the World Cup, put your flags up in the air”, diseñadas para conectar con los aficionados.

Captura de pantalla IShowSpeed

Aunque la FIFA ya presentó varias canciones oficiales para el Mundial 2026, entre ellas temas interpretados por Shakira, Lisa, Anitta, Rema, Jelly Roll y Carín León, a los usuarios les ha gustado Champions.

La canción se ha viralizado especialmente entre seguidores jóvenes. Este streamer tiene más de 48 millones de seguidores en Instagram y más de 54 millones de suscriptores en YouTube. Actualmente el video tiene más de 12 millones de visualizaciones.