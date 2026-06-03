La exparticipante del Desafío Siglo XXI, Kathe, confirmó el nacimiento de su hija y emocionó a sus seguidores al compartir una fotografía en su Instagram.

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Kathe se convirtió en una de las participantes más recordadas del reality por conocer que estaba embarazada mientras seguía en competencia, pero se retiró e inició una nueva etapa en su vida con la llegada de su bebé.

La noticia fue revelada a través de las historias de Instagram de Kathe, donde publicó una imagen en blanco y negro en la que se observa la pequeña mano de la recién nacida sujetando uno de sus dedos. Aunque no entregó detalles sobre la fecha exacta del nacimiento ni sobre el estado de salud de la menor.

Instagram katheringomezg Nació la hija de Kathe, exparticipante de El Desafío

Hasta ahora, la exparticipante no ha mostrado el rostro de la bebé ni ha confirmado públicamente su nombre. Sin embargo, meses atrás había comentado que le gustaría llamarla Emma, aunque esta información aún no ha sido corroborada.

Y es que la historia de Kathe marcó uno de los momentos más inesperados y comentados de la temporada. Durante su participación en el reality comenzó a presentar síntomas que despertaron sospechas entre sus compañeros, situación que llevó a la realización de exámenes médicos.

La noticia sorprendió tanto a los participantes como a la producción del programa. En ese momento, la presentadora Andrea Serna destacó la relevancia del acontecimiento, señalando que era la primera vez que una competidora descubría que estaba embarazada mientras permanecía en competencia.

Tras la confirmación médica y debido a las exigencias físicas del concurso, Kathe tuvo que abandonar el programa por recomendación profesional para proteger su salud y la del bebé.