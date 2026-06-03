El excandidato presidencial de centro, Sergio Fajardo, publicó este miércoles un decálogo del millón de votos, que fue lo que obtuvo el domingo pasado en la primera vuelta, y que complicaría su eventual llegada a la campaña del aspirante petrista Iván Cepeda.

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Se trata de diez principios innegociables luego de que actores políticos de izquierda le pidieran sumarse a la campaña de Cepeda.

En el decálogo se advierte que hay que cerrarle la puerta a una eventual constituyente, acabar con la paz total y mejorar el sistema de salud, entre otros, lo que por supuesto va en contravía del programa petrista.

“Respeto explícito e irrestricto al equilibrio institucional y a la independencia de poderes. Esto no es compatible con el permanente cuestionamiento a nuestra Constitución Política y a la arquitectura institucional. Mucho menos con los intentos de socavarla o cambiarla con una asamblea constituyente”, se lee en el segundo punto, tras un primero que aboga por superar la polarización política entre los candidatos de derecha en izquierda.

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Así mismo, plantea que “los recursos públicos son sagrados; hay que auditar a la actual administración con un riguroso informe de rendición de cuentas y una batería de medidas que eviten que la corrupción siga robando la plata pública, corrompa a quienes deben gestionarla y administrarla, y enriquezca ilícitamente a personas y organizaciones”.

“Colombia necesita una agenda seria de seguridad y presencia territorial del Estado. El incremento de la inseguridad, el crimen, el narcotráfico y la presencia de grupos armados ilegales y bandas criminales en buena parte del territorio nacional exige recuperar el control, proteger a la ciudadanía y enfrentar las economías ilegales. También exige proteger la biodiversidad, porque no hay agenda ambiental sin seguridad, paz y control territorial. Nuestro plan guardián es la respuesta más sólida para superar la inseguridad y el fracaso de la paz total”, se lee en la cuarta medida.

Colombia, la más educada, dice, “no es un titular. Es el camino para generar más oportunidades, equidad, inclusión y bienestar para todos. La educación debe acompañar a las personas desde la primera infancia hasta su proyecto de vida, con calidad, pertinencia y sin dejar a nadie atrás. Necesitamos fortalecer a maestras y maestros, recuperar los aprendizajes y abrir más oportunidades para que las y los jóvenes puedan estudiar, graduarse, trabajar y construir su futuro en Colombia”.

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“Hay que garantizar atención oportuna, medicamentos disponibles, condiciones y bienestar para el personal médico, apoyo a las personas cuidadoras y un modelo sostenible, justo y transparente. El sistema debe volver a estar centrado en la dignidad de los pacientes, con reglas claras, buen manejo de los recursos y presencia real en los territorios”, menciona como sexto punto.

También plantea el ex gobernador de Antioquia y ex alcalde de Medellín “que el lugar donde se nace no determine el futuro. Transformar el talento de los y las jóvenes en el principal motor de desarrollo del país. Se necesita con urgencia que el Estado priorice su salud mental. Asegurar que cada joven pueda alcanzar su máximo potencial; conectando la educación con su vocación individual, eliminando las barreras al primer empleo e impulsando la educación digital. Que ningún(a) joven encuentre en la ilegalidad su proyecto de vida. Herramientas, conectividad y capital para que lideren la transformación productiva y social de Colombia”.

“Queremos un gobierno plural e incluyente, que proteja y respete a todas las personas, sin amenazas ni estigmatizaciones. Un Estado presente en los territorios, eficiente y capaz de resolver sus necesidades, no atrapado en el clientelismo, los amiguismos ni la incompetencia. Colombia no se vive igual en todas partes. Por eso gobernar es llegar a las regiones, escuchar a las comunidades y abrir oportunidades para jóvenes, comunidades étnicas, adultos mayores, población LGBTIQ+, víctimas del conflicto y para quienes han sido históricamente olvidados. Los derechos y la igualdad de las mujeres son innegociables”, agrega Fajardo.

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De igual modo, señala que “Colombia debe atraer inversión privada, impulsar un desarrollo sostenible que proteja nuestra biodiversidad y garantizar condiciones dignas para el empleo de las y los trabajadores. Necesitamos seguridad jurídica y una infraestructura que impulse la competitividad e integre nuestras regiones, con una política de desarrollo productivo que nos proporcione prosperidad, inclusión y bienestar”.

Y concluye que “la diplomacia no puede seguir dependiendo de peleas personales, improvisaciones o afinidades ideológicas. Necesitamos una política exterior soberana, pragmática y guiada por el interés nacional. Creemos en el diálogo, la colaboración y una Colombia abierta al mundo, y el mundo en Colombia. Rechazamos cualquier intento de injerencia en nuestras decisiones y exigimos respeto por nuestra soberanía, como respetaremos la de todos los países”.