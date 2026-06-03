La carne de res es uno de los alimentos más consumidos a nivel mundial; su versatilidad, contundente sabor y múltiples beneficios nutricionales la convierten en uno de los favoritos en la dieta diaria.

En consumo de carne de res contribuye a la fácil absorción del hierro, aporta vitaminas B1, B2, B3, B6, B12, Zinc fósforo y selenio, nutrientes importantes para el sistema inmunitario, la cicatrización, la salud ósea y diversas funciones celulares.

Además, ayuda a la generación de masa muscular gracias a su contenido de proteínas y aminoácidos favoreciendo el mantenimiento y desarrollo muscular, especialmente en personas activas y adultos mayores.

Vale mencionar, que en la cocina, esta proteína puede utilizarse en diferentes preparaciones como: guisados, estofados, a la parrilla, al horno o curada. Además, puede ser acompañada por diferentes guarniciones como papa, arroz, pasta o una deliciosa ensalada.

Uno de los platos más conocidos a nivel mundial es el lomo con salsa de hongos y pimienta, por eso acá le contamos el paso a paso de este suculento platillo.

¿Cómo hacer un lomo con salsa de hongos y pimienta?

Ingredientes

1 kilo de lomo de res cortado en cubos de tres centímetros

Aceite vegetal

Sal y pimienta negra

4 tazas de hongos surtidos

2 cucharadas de mantequilla

1 cucharadita de pimienta negra partida

1 cucharadita de mostaza de Dijon

1 cebolla ocañera finamente picada

1/2 taza de vino blanco

1 cucharada de harina de trigo

1 taza de caldo de pollo

2 o 3 cucharadas de crema de leche

Sal

Paso a paso

Inicialmente corte el lomo en cubos y séquelos con papel de cocina.

Luego sazónelos con sal y pimienta negra al gusto.

Déjelos reposar 10 minutos mientras prepara el resto de ingredientes.

Seguidamente, caliente una sartén amplia o una olla de fondo grueso a fuego alto.

Agregue un poco de aceite vegetal.

Cuando esté bien caliente, incorpore la carne poco a poco.

Luego dore los cubos por todos sus lados durante 2 a 3 minutos en total.

Retire la carne y resérvela en un plato. No es necesario cocinarla por completo en este punto.

En la misma sartén, agregue la mantequilla para luego incorporar los hongos y cocínelos a fuego medio-alto.

Déjelos dorar hasta que suelten y evaporen gran parte de su agua, aproximadamente 5 a 7 minutos.

Retírelos y resérvelos junto a la carne.

En la misma sartén, agregue la cebolla picada y cocine durante 4 a 5 minutos hasta que esté transparente y suave.

Añada la pimienta negra partida y mezcle durante 30 segundos para que libere su aroma.

Incorpore la mostaza Dijon y mezcle bien.

Luego vierta el vino blanco.

Raspe el fondo de la sartén con una cuchara de madera para desprender los sabores caramelizados.

Cocine durante 2 o 3 minutos hasta que el vino reduzca ligeramente.

Espolvoree la cucharada de harina sobre la preparación.

Seguidamente revuelva constantemente durante 1 minuto para cocinar la harina.

Agregue poco a poco el caldo de pollo mientras mezcles para evitar grumos.

Cocine 3 a 5 minutos hasta que la salsa empiece a tomar cuerpo.

Regrese a la sartén los cubos de lomo y los hongos.

Mezcle para que queden bien cubiertos por la salsa.

Luego cocine a fuego medio durante 4 a 6 minutos más, o hasta que la carne alcance el punto de cocción deseado.

Agregue 2 o 3 cucharadas de crema de leche.

Finalmente, mezcle suavemente hasta obtener una salsa brillante y cremosa.