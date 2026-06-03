La carne de res es uno de los alimentos más consumidos a nivel mundial; su versatilidad, contundente sabor y múltiples beneficios nutricionales la convierten en uno de los favoritos en la dieta diaria.
En consumo de carne de res contribuye a la fácil absorción del hierro, aporta vitaminas B1, B2, B3, B6, B12, Zinc fósforo y selenio, nutrientes importantes para el sistema inmunitario, la cicatrización, la salud ósea y diversas funciones celulares.
Además, ayuda a la generación de masa muscular gracias a su contenido de proteínas y aminoácidos favoreciendo el mantenimiento y desarrollo muscular, especialmente en personas activas y adultos mayores.
Vale mencionar, que en la cocina, esta proteína puede utilizarse en diferentes preparaciones como: guisados, estofados, a la parrilla, al horno o curada. Además, puede ser acompañada por diferentes guarniciones como papa, arroz, pasta o una deliciosa ensalada.
Uno de los platos más conocidos a nivel mundial es el lomo con salsa de hongos y pimienta, por eso acá le contamos el paso a paso de este suculento platillo.
¿Cómo hacer un lomo con salsa de hongos y pimienta?
Ingredientes
- 1 kilo de lomo de res cortado en cubos de tres centímetros
- Aceite vegetal
- Sal y pimienta negra
- 4 tazas de hongos surtidos
- 2 cucharadas de mantequilla
- 1 cucharadita de pimienta negra partida
- 1 cucharadita de mostaza de Dijon
- 1 cebolla ocañera finamente picada
- 1/2 taza de vino blanco
- 1 cucharada de harina de trigo
- 1 taza de caldo de pollo
- 2 o 3 cucharadas de crema de leche
- Sal
Paso a paso
Inicialmente corte el lomo en cubos y séquelos con papel de cocina.
Luego sazónelos con sal y pimienta negra al gusto.
Déjelos reposar 10 minutos mientras prepara el resto de ingredientes.
Seguidamente, caliente una sartén amplia o una olla de fondo grueso a fuego alto.
Agregue un poco de aceite vegetal.
Cuando esté bien caliente, incorpore la carne poco a poco.
Luego dore los cubos por todos sus lados durante 2 a 3 minutos en total.
Retire la carne y resérvela en un plato. No es necesario cocinarla por completo en este punto.
En la misma sartén, agregue la mantequilla para luego incorporar los hongos y cocínelos a fuego medio-alto.
Déjelos dorar hasta que suelten y evaporen gran parte de su agua, aproximadamente 5 a 7 minutos.
Retírelos y resérvelos junto a la carne.
En la misma sartén, agregue la cebolla picada y cocine durante 4 a 5 minutos hasta que esté transparente y suave.
Añada la pimienta negra partida y mezcle durante 30 segundos para que libere su aroma.
Incorpore la mostaza Dijon y mezcle bien.
Luego vierta el vino blanco.
Raspe el fondo de la sartén con una cuchara de madera para desprender los sabores caramelizados.
Cocine durante 2 o 3 minutos hasta que el vino reduzca ligeramente.
Espolvoree la cucharada de harina sobre la preparación.
Seguidamente revuelva constantemente durante 1 minuto para cocinar la harina.
Agregue poco a poco el caldo de pollo mientras mezcles para evitar grumos.
Cocine 3 a 5 minutos hasta que la salsa empiece a tomar cuerpo.
Regrese a la sartén los cubos de lomo y los hongos.
Mezcle para que queden bien cubiertos por la salsa.
Luego cocine a fuego medio durante 4 a 6 minutos más, o hasta que la carne alcance el punto de cocción deseado.
Agregue 2 o 3 cucharadas de crema de leche.
Finalmente, mezcle suavemente hasta obtener una salsa brillante y cremosa.