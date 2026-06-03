Leonardo Huerta, quien fue la fórmula vicepresidencial de Claudia López en las elecciones presidenciales, anunció su respaldo al candidato Abelardo De la Espriella para la segunda vuelta presidencial.

Lea también: ¿Quiénes son los políticos y empresarios que estarían comprando votos en el Caribe, según De la Espriella?

La decisión fue dada a conocer a través de una declaración pública y marca distancia de la posición expresada por Claudia López, quien previamente había manifestado que no apoyaría a De la Espriella en una eventual segunda ronda electoral.

Al explicar su determinación, Huerta aseguró que encontró coincidencias en algunos planteamientos del candidato y de su fórmula vicepresidencial.

“Vemos la oportunidad de abrir una nueva historia para Colombia, basada en el respeto a la Constitución y la ley”, afirmó.

Le puede interesar: El decálogo del millón de votos de Fajardo complica su eventual llegada a la candidatura de Cepeda

Coincidencias con José Manuel Restrepo

Durante su intervención, Huerta señaló que no conoce personalmente a Abelardo De la Espriella, pero sí tuvo la oportunidad de interactuar con José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de esa campaña.

Según explicó, esa experiencia influyó en su decisión de respaldar la candidatura.

“Una persona que yo no conozco, nunca en la vida he visto a Abelardo De la Espriella en persona. La verdad, en los foros, en los debates y en los conversatorios coincidí con José Manuel Restrepo y evidencié que es una persona humana, decente, que respeta las instituciones y que además tiene conocimiento profundo de los temas de Estado”, manifestó.

Y agregó: “Tiene muchas coincidencias con los anhelos de la Nueva Historia”.

Lea: “En cuatro años va a haber elecciones conmigo; con Cepeda no va a haber elecciones”: De la Espriella

“No es un cheque en blanco”

Huerta enfatizó que su respaldo no significa una adhesión total a la campaña ni una renuncia a las posiciones que ha defendido durante su trayectoria política.

“La Nueva Historia y Leonardo Huerta hemos decidido para la segunda vuelta apoyar a Abelardo De la Espriella en su carrera presidencial. Queremos dejar en claro algo: esto no es un cheque en blanco. La Nueva Historia sigue siendo independiente”, expresó.

El dirigente sostuvo que continuará fijando posiciones sobre los principales debates nacionales de manera autónoma.

“Seguiremos con nuestra independencia, revisando los temas importantes para el país y tomando posición en ellos. Seguiremos defendiendo los derechos humanos, la diversidad, la salud como derecho fundamental y la educación como motor de transformación. Aquí no vendemos la independencia”, afirmó.

Asimismo, aclaró que su decisión no obedeció a negociaciones burocráticas ni a acuerdos políticos.

“Esto no es el resultado de un proceso ni de diálogos burocráticos ni de conocimiento personal”, puntualizó.

Leer más: José María Pazo revive su gloria en Junior, la pasión por el vallenato y el drama de Estados Unidos 94

Claudia López toma distancia del respaldo

Tras conocerse el anuncio, la excandidata presidencial Claudia López reaccionó públicamente y reiteró que respeta la autonomía de Huerta para tomar una decisión de cara a la segunda vuelta, aunque dejó claro que no comparte su posición.

A través de su cuenta en X, la exalcaldesa de Bogotá escribió:

“A @LeonardoHuertaG, su familia y movimiento inscriptor mi gratitud y aprecio. Acordamos que quedábamos en amistad y gratitud mutua, pero también en libertad de tomar una decisión de cara a la segunda vuelta”.

López añadió: “Leonardo y el país saben que respeto esa decisión, pero no la comparto”.