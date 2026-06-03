La Gobernación del Atlántico anunció que inició la etapa de cimentación en la construcción de la nueva sede de posgrados de la Universidad del Atlántico, ubicada en la sede Centro. Este proyecto de infraestructura, calificado como clave para la educación superior en el Atlántico, contempla una inversión de $60.800 millones.

Con el inicio de las excavaciones, la obra entra en una nueva etapa constructiva luego de completar el retiro del material producto de la demolición del antiguo edificio de arquitectura, proceso que finalizará al cierre de esta semana con la evacuación de 5.650 metros cúbicos de escombros, equivalentes a 376 viajes de retiro.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, destacó el avance del proyecto y la importancia del inicio de la cimentación para consolidar esta apuesta educativa.

“Hoy estamos haciendo seguimiento riguroso a esta obra que es fundamental para el futuro de la educación superior en el Atlántico. Esta sede de posgrados es parte de nuestro compromiso de brindarle mejores espacios a los estudiantes y garantizar formación de alta calidad. Nos hemos puesto la camiseta para cumplirle a toda la comunidad universitaria”, afirmó el mandatario departamental.

Con la culminación del 100 % de la demolición, el equipo técnico iniciará las excavaciones profundas, trabajos que hacen parte de la cimentación y que permitirán soportar la estructura de la futura edificación académica.

Durante una visita de inspección en las instalaciones de la sede centro, el mandatario departamental verificó junto al equipo técnico y personal residente los avances físicos del proyecto y la planeación de la nueva fase constructiva.

“Estamos cumpliendo el cronograma establecido y entrando a una etapa determinante de la obra. La cimentación es el punto de partida para levantar una infraestructura que transformará la educación superior del departamento”, agregó Verano.

La intervención se desarrolla en el área donde funcionaba el antiguo edificio de arquitectura, estructura que debió ser demolida al no cumplir con las condiciones estructurales y de sismo resistencia exigidas por la normatividad actual.

El proyecto hace parte del Plan Integral de Infraestructura liderado por la Gobernación del Atlántico para fortalecer la Universidad del Atlántico en sus distintas sedes.

El gobernador recordó que este plan contempla inversiones superiores a los $148.304 millones en sedes como Suan, Sabanalarga y la sede Norte.

Precisó que antes de finalizar su mandato será entregada esta obra, considerada una de las más representativas de su administración en el sector educativo.

Detalles del proyecto

El secretario de la Junta de la Ciudadela Universitaria, Óscar Pantoja, también participó en la visita técnica y explicó los alcances del proyecto.

“Aquí se levantará el edificio de posgrados y extensiones, además de un edificio de servicios. Esta es una obra de siete pisos con subterráneos para el servicio de parqueaderos”, indicó.

Pantoja destacó que esta moderna infraestructura permitirá mejorar significativamente la calidad educativa de la comunidad universitaria, al ofrecer espacios adecuados y tecnología de punta.

“Esta edificación moderna va a permitir mejorar la calidad educativa de toda la comunidad que aquí se forma, además de contar con unas instalaciones que garantizan la comodidad y la excelencia de la formación de toda la población educativa”, sostuvo.

El proyecto contempla una intervención de 14.900 metros cuadrados y una inversión de $60.800 millones, consolidándose como una obra estratégica para el desarrollo académico del departamento.

Yuleinis Jiménez, residente de la obra, explicó los componentes técnicos y estructurales del proyecto que comenzará a materializarse con la fase de cimentación.

“Se van a construir dos edificios, uno de posgrado de siete pisos y otro de servicios que tendrá cinco pisos. Este dará soporte a todo el campus universitario de la sede centro”, expresó.

Será una construcción moderna, diseñada con sistemas tecnológicos y de confort para estudiantes y docentes, orientada a fortalecer la oferta académica de posgrados y cursos libres.

“Estas van a ser edificaciones completamente modernas con sistema de climatización de última generación, ascensores, parqueaderos y espacios diseñados específicamente para estudios de posgrado e idiomas”, afirmó.

La residente detalló que el edificio principal contará con siete niveles, además de sótano y semisótano que permitirán habilitar 115 parqueaderos, mejorar la movilidad del sector y ampliar la capacidad de atención de la sede centro, que pasará de cerca de 8.000 estudiantes a aproximadamente 14.000.