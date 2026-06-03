La alta sensación térmica, sumada al intenso y brillante sol que ha acompañado a las últimas semanas a Barranquilla y el resto de municipios del Caribe, mantiene “al rojo vivo” a los ciudadanos, sobre todo a aquellos cuya labor diaria es en las calles vendiendo y ofreciendo sus productos para poder subsistir.

Según los pronósticos del Ideam, el pasado domingo, mientras se vivía la jornada electoral de primera vuelta presidencial, fue cuando se registró una de las temperaturas más altas, tras alcanzar los 36 grados. Asimismo, la autoridad ambiental pronosticó que en esta semana en Barranquilla podrían alcanzarse los 37 grados.

Frente a la situación, Ángel Iriarte, vendedor de patillazos en el Centro de Barranquilla, aseguró que las ventas se han intensificado en los últimos días debido a que todos los ciudadanos que visitan este sector de la ciudad, sienten la necesidad de hidratarse.

“Es un infierno estar debajo de este sol todo el día, pero nuestro trabajo así lo obliga. Los días son cada vez más difíciles porque siente uno como si se estuviera quemando vivo, sobre todo en las horas del mediodía”, dijo.

A su vez, la estudiante del Sena, Sirley Gutiérrez, sostuvo que diariamente debe caminar largos trayectos para tomar su bus de regreso a casa, pero que la espera es cada vez más caótica.

“Es terrible porque cada día el calor es más intenso y uno no entiende por qué. Siempre que caminamos nos toca tomar mucho líquido para poder refrescarnos”, expresó Gutiérrez mientras disfrutaba de un boli de corozo.

Es de precisar que en todos los rincones de la capital del Atlántico se observa a ciudadanos buscando y creando mecanismos para cubrirse del sol.

Orlando Amador

¿Qué ha dicho el Ideam?

Mirovan Sverko, meteorólogo de turno del Ideam, indicó que durante los próximos días habrá un predominio de tiempo seco, lo que conllevará a que “las condiciones sean similares a las que hemos tenido estos días”.

El experto explicó que estas condiciones meteorológicas actuales se deben a que ha habido un descenso de la nubosidad. Lo que, como consecuencia, ha aumentado la radiación solar y ha generado un calentamiento de las temperaturas en la superficie.

“Al mediodía, precisamente cuando los cielos están despejados o con poca nubosidad, la radiación solar es bastante fuerte y eso hace que aumenten las temperaturas”, expuso Sverko a esta casa editorial.

Sumado a este panorama, en la región no se están presentando condiciones de viento, lo que contribuye a que la sensación térmica se acentúe.

“Cuando no hay brisa, la sensación térmica va a ser un poco más alta. Esto está relacionado con la cantidad de humedad que hay en el aire, la temperatura y la velocidad del viento. Si no hay velocidad del viento, la sensación térmica va a ser más alta”, anotó.

Por otra parte, dijo que las ondas tropicales han estado distanciadas, por lo que las temperaturas aumentarán y se pronostica una semana de estabilidad atmosférica con condiciones de poca nubosidad.

Orlando Amador

Recomendaciones

Ante el fortalecimiento del fenómeno de El Niño y las altas temperaturas que se registran en la región Caribe, la Alcaldía de Barranquilla hizo un llamado a la ciudadanía para adoptar hábitos de consumo responsable de agua y energía, con el fin de mitigar los impactos ambientales.

Entre las principales recomendaciones para el ahorro de agua se encuentra realizar el riego de jardines y zonas verdes durante las horas de la tarde o la noche.

Asimismo, se invita a utilizar la lavadora con cargas completas para optimizar el consumo de agua y energía y reutilizar el agua de los enjuagues en labores de limpieza. Sugirió realizar mantenimientos preventivos a las redes eléctricas internas y a los electrodomésticos.

Alerta de un ‘Súper Niño’ en próximos meses

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), agencia especializada de la ONU, advirtió que hay un 80 % de probabilidad de un episodio de El Niño entre junio y agosto, que podría tener una intensidad mayor, lo que agravaría las sequías y las lluvias intensas, así como el riesgo de olas de calor.

Según afirmó, entre finales de abril y mediados de mayo, la temperatura de la superficie del mar en la zona del Pacífico utilizada como referencia estaba ya en los umbrales de un fenómeno de El Niño, y esta condición estaba siendo alimentada por temperaturas subsuperficiales superiores a la media en más de 6 ºC.

La jefa de la OMM, Celeste Saulo, dijo que sus efectos sobre las temperaturas globales suelen ser más pronunciados durante el año posterior.