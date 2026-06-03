Luego de una semana de que iniciaran trabajos de pavimentación en el barrio Villa María Selene, el sector presenta avances significativos presentados por la Alcaldía de Soledad, a través de un comunicado.

Le puede interesar: Distrito celebró XII Foro Etnoeducativo BAQ 2026 enfocado en la Cátedra de Estudios Afrocolombianos

“La transformación vial sigue llegando a los barrios de Soledad”, aseguró la administración municipal en el documento. Notificó que el barrio ya cuenta con sus primeros 100 metros de calzada fundidos en concreto rígido sobre la Diagonal 77.

Actualmente, los equipos de obra continúan con la preparación de la estructura de soporte del pavimento para avanzar en los siguientes 30 metros del carril correspondiente al tramo intervenido.

“Le damos gracias a la alcaldesa Alcira Sandoval por mirar a este sector olvidados por todos”, manifestó la ciudadana Aracelis Martínez en oda de agradecimiento a la jefe municipal.

Cortesía

La Alcaldía de Soledad fue enfática en que este avance se enmarca en el programa ‘Soledad Obra Bien’, por lo que representa “un paso importante” dentro de la iniciativa, la cual se propone mejorar las condiciones de vida de los habitantes por medio de este tipo de proyectos en donde “se le brinde accesibilidad, seguridad y desarrollo al sector”.

Además: Más de $24 mil millones en obras financiadas con regalías presentan presuntas irregularidades en Sabanalarga

“Desde la administración municipal se mantiene el compromiso de seguir ejecutando obras que impacten positivamente el desarrollo urbano del municipio y respondan a las necesidades de los ciudadanos”, expresaron en el documento emitido.