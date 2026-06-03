Con el propósito de socializar avances de gestión, atender inquietudes del gremio docente y fortalecer los mecanismos de articulación institucional en beneficio de la comunidad educativa, la Secretaría de Educación de Soledad sostuvo una mesa de trabajo con directivos de Adea Subdirectiva Soledad, en la que participaron representantes de la Procuraduría, Personería Municipal, la Policía Nacional y la Sijin.

Durante la reunión se presentaron las acciones que viene desarrollando la administración municipal para garantizar entornos escolares seguros, entre ellas la implementación y fortalecimiento del Sistema Unificado de Gestión de Incidentes Escolares (SIUCE), las estrategias de convivencia escolar, la activación de rutas de atención para casos de riesgo y el trabajo articulado con las autoridades competentes para la protección integral de niños, niñas, adolescentes y docentes.

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Asimismo, se destacó la vigencia de los contratos de vigilancia y aseo en la totalidad de las instituciones educativas oficiales hasta diciembre de 2026.

La alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez hizo un llamado para trabajar articuladamente en el incremento de las escuelas de padres, apoyo a la difusión de los estímulos de becas y transporte universitario para que los estudiantes accedan a estos beneficios. Igualmente reiteró que la educación es el motor del desarrollo social.

Asimismo, la secretaria de Educación de Soledad, Carolina Correa Gallardo manifestó que “reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con una educación pública de calidad, la dignificación permanente de la labor docente y la construcción de entornos seguros para estudiantes, maestros y directivos. El trabajo conjunto con ADEA, las autoridades y los diferentes actores de la comunidad educativa nos permite avanzar en soluciones concretas y en el fortalecimiento del servicio educativo en el municipio”.

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En el encuentro también se socializaron los avances en materia de salud y bienestar docente, los procesos de protección para educadores que enfrentan situaciones de amenaza, la gestión de traslados por razones de seguridad, la articulación con el FOMAG para la atención de casos prioritarios y las acciones encaminadas a garantizar condiciones laborales transparentes, incluyendo la administración de permisos sindicales conforme a la normatividad vigente.

La Secretaría de Educación ratificó su disposición permanente al diálogo constructivo y a la cooperación institucional con las organizaciones sindicales, destacando además las inversiones en infraestructura educativa, el fortalecimiento de la planta docente y el seguimiento a las necesidades de las instituciones oficiales.