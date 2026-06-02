La excandidata presidencial Paloma Valencia invitó públicamente a Sergio Fajardo, Claudia López y Juan Daniel Oviedo a “tomarse un café” para reunirse a conversar sobre el escenario político de la segunda vuelta presidencial y el rumbo que tomará el país en los próximos años.

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La invitación fue realizada a través de su cuenta en la red social X, donde la dirigente del Centro Democrático destacó la importancia de proteger las instituciones democráticas y promover un diálogo entre distintos sectores políticos.

“Los malos o buenos gobiernos se pueden superar. Lo que no se puede superar fácilmente es la tiranía… hablemos de Colombia, de la sostenibilidad de las instituciones. Colombia tiene que seguir en democracia”, dijo Valencia.

Ante las amenazas de la tiranía, nuestro país nos necesita. Invito a mi vice @jdoviedoar @claudialopezcl @sergiofajardovalderrama a que nos tomemos un café por el futuro de Colombia y la sostenibilidad de las instituciones.



Juntos podemos derrotar a @IvanCepedaCast para evitar… pic.twitter.com/zL1V6ahKE3 — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) June 2, 2026

La senadora agregó que la coyuntura política exige unidad entre quienes defienden el sistema democrático.

“Solo si estamos juntos y entendemos el desafío del momento, vamos a poder preservar nuestra democracia. Quedo pendiente”, concluyó en su mensaje.

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La segunda vuelta y la disputa por los apoyos de centro

La propuesta de Valencia se conoce en un momento en que las campañas que disputarán la Presidencia intensifican la búsqueda de respaldos políticos para la segunda vuelta.

En particular, la campaña de Iván Cepeda ha sostenido acercamientos con sectores de centro y con dirigentes que participaron en la primera vuelta presidencial, con el objetivo de consolidar una coalición amplia de cara a la jornada definitiva.

En ese contexto, la invitación de la excandidata uribista ha sido interpretada como un intento por abrir un canal de diálogo con Fajardo, López y Oviedo para discutir las opciones que tendrá ese sector político en la segunda vuelta.

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Valencia quedó tercera en la primera vuelta

Paloma Valencia quedó fuera de la contienda presidencial tras ocupar el tercer lugar en las elecciones del pasado 31 de mayo, en las que obtuvo más de 1,6 millones de votos.

Desde entonces, la dirigente ha mantenido una activa participación en el debate público sobre el futuro político del país y el papel que deberán asumir los sectores que no lograron avanzar al balotaje.

Su convocatoria se produce en medio de las definiciones que comienzan a tomar distintas fuerzas políticas respecto a si respaldarán a alguno de los candidatos finalistas o si optarán por promover alternativas como el voto en blanco.