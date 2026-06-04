El Consejo Nacional Electoral, CNE, reportó que no hubo fraude en las elecciones presidenciales de primera vuelta y que no hubo ningún tipo de reclamación ante la corporación.

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El presidente del tribunal electoral, el magistrado Cristian Quiroz, prepara una resolución donde le informará al país que no se presentaron reclamaciones por la votación del pasado fin de semana, informó la revista Semana.

En este sentido, la corporación de la Organización Electoral declarará los resultados de la primera vuelta de las elecciones y se oficializará que los candidatos competidores en la segunda vuelta son Abelardo de la Espriella, de los Defensores de la Patria, e Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

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Esto luego de que el presidente Gustavo Petro hubiera denunciado un supuesto fraude con la modificación del censo electoral y la inclusión de 885 mil cédulas de votantes inexistentes al parecer para favorecer electoralmente a uno de los dos candidatos.

Sin embargo la Registraduría reportó la coincidencia de los preconteos con los escrutinios, negó la modificación del censo y las anomalías señaladas por el jefe de Estado.