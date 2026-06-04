La Policía Metropolitana de Cartagena reportó el miércoles 3 de junio la captura en flagrancia de un hombre que pretendía viajar desde el aeropuerto de la ciudad hasta República Dominicana con dos ardillas coloradas ocultas en sus partes íntimas.

Lea: Incautan en Cartagena una ‘narco encomienda’: el canino ‘Killer’ detectó la droga

El reporte indica que el detenido fue descubierto en medio de labores de control y prevención realizadas por los uniformados de la Estación de Policía del Aeropuerto, enfocadas en la protección de los recursos naturales.

Lo que los policías encontraron en la zona genital del señalado fue a dos ardillas coloradas (Sciurus granatensis), a las que este sujeto pretendía sacar del país bajo la modalidad de tráfico ilegal de fauna silvestre.

Lea: Accidente en una vía que une a Sucre con Bolívar deja dos muertos y varios heridos

La autoridad detalló que los dos ejemplares están valorados en más de 30 millones de pesos en el mercado ilegal.

“Las especies, protegidas por la legislación ambiental colombiana, eran transportadas adheridas a las partes íntimas del capturado, lo que evidencia una práctica cruel que vulnera el bienestar animal y constituye un grave atentado contra la biodiversidad nacional”, subrayó la Policía.

Aunque las autoridades impidieron el tráfico ilegal de las ardillas, una de estas murió debido a las condiciones en las que eran transportadas.

Sobre el capturado, la Policía indicó que se trata de un hombre de 25 años, natural de Chimichagua (Cesar), quien fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por la presunta comisión de los delitos contemplados en los artículos 328 y 339A del Código Penal, relacionados con el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales y muerte a animal.

Asimismo, los especímenes incautados fueron puestos bajo custodia de la autoridad ambiental EPA Cartagena, entidad encargada de su valoración y proceso de recuperación.

“No permitiremos que nuestra biodiversidad sea objeto de tráfico ilegal. Continuaremos fortaleciendo los controles en aeropuertos, terminales y demás puntos estratégicos para proteger las especies silvestres y llevar ante la justicia a quienes atenten contra los recursos naturales del país”, señaló el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Lea: Cartagena adopta medidas para mitigar impacto de la ola de calor en los colegios

Agregó que estos resultados reafirman la importancia de la cooperación ciudadana y del trabajo interinstitucional para enfrentar el tráfico ilegal de fauna, un delito que atenta contra la biodiversidad y el equilibrio de nuestros ecosistemas.

“La institución continuará actuando con firmeza para proteger la vida en todas sus formas”, finalizó.