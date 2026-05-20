Los sincelejanos conocidos con alias Lucho y ‘Mayeidy’, sindicados por las autoridades de estar vinculados a la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes, del Clan del Golfo, fueron capturados por unidades de la Policía del departamento de Bolívar en el municipio de Magangué.

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Al momento de las aprehensiones, por parte de personal de la Sijin, les hallaron en su poder más de 700 dosis de marihuana y 25 panfletos del Clan del Golfo.

Les atribuyen ser los responsables de dinamizar el microtráfico e instrumentalizar a menores de edad para el expendio de drogas en el sur de Bolívar.

Las capturas de ‘Lucho’, de 22 años, y ‘Mayeidy’, de 25, se efectuaron en barrio San Pablo, del puerto fluvial de Magangué. Además de estupefacientes les incautaron 45 cartuchos calibre 7.62 milímetros, dos teléfonos celulares y una motocicleta.

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De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Policía Judicial, los capturados presuntamente dinamizaban la distribución de sustancias estupefacientes en distintos sectores de Magangué con el objeto de fortalecer las redes de microtráfico al servicio de estructuras criminales. Además tienen anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, hurto, tráfico de estupefacientes, lesiones personales, fuga de presos y violencia intrafamiliar.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, sostuvo tras estas capturas que el mensaje es claro: “no vamos a permitir que estructuras criminales sigan instrumentalizando jóvenes y menores de edad para fortalecer las economías ilegales en el departamento. Continuaremos adelantando operaciones contundentes para afectar las rentas del microtráfico y garantizar la tranquilidad de los bolivarenses”.