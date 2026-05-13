Danover de Jesús Mercado Mercado, alias Jhon, uno de los hombres más buscados del departamento de Bolívar y considerado por las autoridades como el principal articulador político del Clan del Golfo en el norte de este departamento, fue capturado por la Policía en Antioquia.

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El hombre, señalado además de liderar estrategias de expansión social y política de la organización criminal, en la estructura Nicolás Antonio Arango Reyes, fue abordado por las autoridades cuando salía de un centro odontológico ubicado sobre la ribera del río Cauca en el municipio de Nechí.

De acuerdo con las autoridades, alias Jhon era el encargado de articular estructuras militares y políticas para ejecutar acciones panfletarias y propagandísticas alusivas al Clan del Golfo. Además, adelantaba trabajos de expansión en bases sociales con el propósito de fortalecer el reclutamiento de civiles y la instrumentalización de comunidades en favor de la organización criminal.

Los organismos de inteligencia también lo señalan de tener la misión de retomar el asentamiento criminal en la subregión de Montes de María mediante la infiltración o sustitución de organizaciones sociales y civiles.

‘Jhon’ tiene 41 años y figura en el cartel de los más buscados de Bolívar en este 2026 y es considerado objetivo prioritario para las autoridades por su rol estratégico dentro del componente político del Clan del Golfo.

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Tiene tres anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Está a la espera de que un juez de la República le defina su situación judicial.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento Policía Bolívar, dijo que “este resultado operacional afecta significativamente las capacidades de articulación y expansión de esta organización criminal en el departamento de Bolívar. Continuaremos trabajando de manera contundente para proteger la seguridad y tranquilidad de nuestras comunidades”.