En desarrollo de los operativos de registro y control que adelantan las unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en las vías del departamento de Bolívar fueron incautadas 60 botellas de aguardiente ilegal y además aprehendieron a su propietario.

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El caso ocurrió en la vía Sincelejo – Calamar, Ruta 2515, kilómetro 133, jurisdicción del municipio de Calamar (Bolívar), donde los uniformados realizaron la señal de pare a un bus de servicio público que cubría la ruta Barranquilla – San Marcos, Sucre.

Durante la inspección a las bodegas del automotor, los uniformados encontraron tres cavas de icopor que contenían un total de 60 botellas de aguardiente Antioqueño sin azúcar de 1.000 mililitros cada una, presuntamente de procedencia ilegal, por lo que procedieron a incautar esa mercancía y capturar a su propietario para que responda por el delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.

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El aprehendido es nativo del municipio de San Marcos, en el departamento de Sucre.

Sobre este caso el comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, manifestó que “seguimos intensificando los operativos de control en los principales corredores viales de Bolívar para evitar la comercialización y transporte de productos ilegales que puedan poner en riesgo la salud y seguridad de la comunidad”.

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