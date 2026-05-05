Personal de Migración Colombia inadmitió este lunes 4 de mayo a un ciudadano estadounidense que arribó en un vuelo procedente de Atlanta al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, en Cartagena.

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El extranjero, que fue devuelto de inmediato a la ciudad de procedencia en el siguiente vuelo de la misma aerolínea, fue detectado durante los controles de ingreso al país, cuando oficiales advirtieron una alerta de una agencia homóloga, en un listado internacional.

En ese registro hay viajeros con antecedentes relacionados con delitos de pedofilia, lo que activó los protocolos de verificación y en razón a ello impidieron su entrada a Colombia.

Sobre este nuevo caso la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, dijo que no es un asunto aislado sino que “responde al fortalecimiento de los controles migratorios, principalmente en el último año. Por ejemplo, en el departamento de Antioquia, Migración Colombia ha inadmitido a 56 extranjeros en lo corrido de 2026 por esta causa y en Cartagena las cifras van en alza. La mayoría son de nacionalidad estadounidense”.

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Cartagena, que es uno de los principales destinos turísticos de Colombia, también refleja esta dinámica. En el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez ya han inadmitido cinco extranjeros en lo corrido del año por esta causa, mientras que en 2025 la cifra llegó a 20 casos.