Trece familias que habitan los barrios 20 de Julio, 11 de Noviembre y La Ceiba en el municipio de Tiquisio, sur de Bolívar, quedaron en la calle por cuenta de un voraz incendio que se registró la noche del sábado en esta población en la que la mayoría devenga su sustento de la venta de gasolina.

Leer también: Dejan en firme condena contra patrullero que mató a un adolescente futbolista en Cartagena

De acuerdo con un reporte oficial de la Alcaldía de Tiquisio, hay 55 personas damnificadas, seis casas destruidas en su totalidad, cinco más con daños parciales y dos más afectadas por la transferencia de calor.

Hubo además dos personas lesionadas que debieron ser trasladadas en una ambulancia acuática hasta el municipio de Magangué donde son atendidas por el personal médico del Hospital La Divina Misericordia.

Las primeras ayudas que ya empezaron a recibir las familias fueron carpas, colchonetas, kits de aseo, alimentos y otros elementos necesarios para atender la emergencia que se registra desde la noche del sábado 2 de mayo.

Además, ya llevaron cemento y otros materiales de construcción para empezar este lunes la reconstrucción de las casas.

El alcalde Neil Cantillo Núñez estuvo este domingo recorriendo la zona donde se registró la emergencia y luego fue instalado un PMU donde una de las conclusiones es la constitución del Cuerpo de Bomberos porque en el municipio se registran muchos incendios.

EL HERALDO conoció que en horas de la tarde del sábado un camión llegó a abastecer los sitios de venta de gasolina en Tiquisio y cuando estaban pasando el combustible con una electrobomba en casa de un mayorista esta habría generado una chispa que a su vez produjo una gran explosión que causó los daños ya descritos.

La situación ya había sido advertida en muchas ocasiones por vecinos de la zona.