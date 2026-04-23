Desde el Congreso de Logística, Zonas Francas y Puertos que se lleva a cabo en Cartagena, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Óscar Torres, aseguró que avanza a buen ritmo la estructuración del nuevo aeropuerto de la Heroica, conocido como la IP ciudadela aeroportuaria de Cartagena de Indias – CACI.

Leer también: En Torices, Cartagena, capturaron a un hombre que tenía más de 500 dosis de alucinógenos

Indicó además que “desde la ANI le apostamos al nuevo aeropuerto de Cartagena”, y que esta iniciativa nunca será rival del aeropuerto internacional Rafael Núñez que actualmente está en etapa de ampliación y modernización para pasar de recibir de 7 a 13 millones de pasajeros al año.

Precisó Torres que la IP ciudadela aeroportuaria de Cartagena de Indias – CACI será un proyecto de 8.5 billones de pesos y será construido en el corregimiento de Bayunca, con una demanda de 17 millones de pasajeros y una duración de 22 años a través de una concesión privada.

Actualmente en Cartagena hay dos apuestas aeroportuarias que cambian la escala del Caribe: APP Aeropuerto Rafael Núñez, que está en ejecución, e IP Ciudadela Aeroportuaria Cartagena de Indias – CACI- que está en estructuración.

El primero tiene un plazo de concesión de 8,5 años, su valor es de $922.567 MM, es un contrato que inició el 1° de marzo de 2024 con Oinac Operadora Internacional Aeropuerto de Cartagena SAS y su objeto es la financiación, construcción, operación, mantenimiento y reversión lado aire y lado tierra.