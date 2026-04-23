La ciudad de Sincelejo será desde este sábado 25 de abril el epicentro del sóftbol internacional con el inicio de la II Copa Mundial de Sóftbol Masculino Sub-23, un certamen organizado por la WBSC que se extenderá hasta el 3 de mayo y reunirá a 12 selecciones de todo el mundo.

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El torneo, que se disputará durante nueve días, marcará un hecho histórico para Colombia, ya que será la primera vez que el país albergue una Copa Mundial de esta disciplina, consolidando a la capital de Sucre como vitrina internacional del deporte.

La competencia contará con dos grupos de seis equipos. En el Grupo A estarán Argentina, Colombia, República Checa, Japón, Nueva Zelanda y Sudáfrica, mientras que el Grupo B lo integran Australia, Canadá, Dinamarca, México, Singapur y Venezuela, en un formato que garantiza un alto nivel competitivo desde la fase inicial.

Además de ser una plataforma para las nuevas figuras del sóftbol mundial, el campeonato reúne a jugadores que ya hacen parte de procesos de selecciones absolutas, lo que eleva el nivel del espectáculo y convierte el evento en una vitrina del futuro de este deporte.

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Australia llega como la selección a vencer, tras consagrarse campeona en la edición inaugural disputada en 2023 en Paraná, Argentina, donde superó a Japón en la final, mientras que el combinado local se quedó con la medalla de bronce. En aquella edición, el lanzador australiano Jack Besgrove brilló como MVP tras registrar 82 ponches, una marca que buscará superar en esta nueva cita orbital.

El sistema de competencia contempla un total de 50 juegos, distribuidos en una ronda de apertura, una súper ronda y una fase de clasificación, antes de definir a los finalistas y los medallistas del certamen.

Más allá del título, el torneo también tendrá impacto en el ranking internacional, ya que el campeón sumará 690 puntos en la clasificación mundial masculina de la WBSC, lo que puede redefinir el orden global de las potencias del sóftbol.

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El evento contará con representación de los cinco continentes, ratificando el crecimiento global de la disciplina, mientras que al final del campeonato se entregarán reconocimientos individuales como el Jugador Más Valioso (MVP) y la selección del Equipo Mundial.

Los aficionados podrán seguir todos los encuentros a través de GameTime, la plataforma oficial OTT del organismo, en una cita que promete emociones desde el primer lanzamiento.

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Con todo listo, Sincelejo abre sus puertas al mundo para una competencia que no solo exhibe talento joven, sino que también posiciona a Colombia en el mapa de los grandes eventos deportivos internacionales.