La timidez ante los medios se mantiene. Édgar Rentería, como en sus épocas de pelotero de Grandes Ligas, continúa siendo un poco alérgico a las cámaras y a los micrófonos de los periodistas. Cuando se asomó y vio que algunos de ellos llegaron para abordarlo en el estadio de béisbol de Barranquilla que lleva su nombre, optó por meterse de nuevo en el dugout.

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El más grande beisbolista de la historia de este país se encuentra en su ciudad natal tratando de impulsar personalmente el deporte de los bates y las manillas, a través de su academia Team Rentería, que se fundó en 1999 bajo el liderazgo de su hermano mayor, Édinson Rentería.

En este relanzamiento del Team Rentería, con su principal inspirador al frente, se organizó ayer, con unos 60 adolescentes y jóvenes, un tryout y showcase internacional, con el respaldo de la Liga Dominicana de Prospectos (DPL, por sus siglas en inglés), que es presidida por Brian Mejía, viejo amigo de Édgar, a quien contactó después de la pálida actuación de la selección Colombia en el pasado Clásico Mundial, en Puerto Rico.

JHONY OLIVARES/El Heraldo Brian Mejía, presidente de la Liga Dominicana de Prospectos.

“Vamos a organizar la academia con DPL, que es internacional scouting para todo Latinoamérica. La idea es ver muchachos, porque hay mucha escasez de jugadores en Colombia”, expresó Édgar Rentería.

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El legendario expelotero gambeteó a los comunicadores que se trasladaron al estadio para entrevistarlo, pero después entregó unas palabras al jefe de comunicaciones del Team Rentería, Juan Carlos Bravo.

“La idea es desarrollar a los muchachos para que sean firmados y seguir avanzando en lo que hemos dejado en estos cinco o seis años. La verdad es que hemos venido decayendo y eso nos tiene muy preocupados”, apuntó Rentería.

En la actualidad, Colombia solo tiene un representante en Las Mayores, el veterano lanzador de los Rockies de Colorado, José Quintana. En los últimos años ha existido mucha irregularidad en el desempeño de nuestros peloteros y les cuesta mantenerse en el más alto nivel por varias temporadas consecutivas, a diferencia de Édgar Rentería que permaneció 16 campañas en línea en la Gran Carpa jugando para los Marlins de Miami, Cardenales de San Luis, Medias Rojas de Boston, Bravos de Atlanta, Tigres de Detroit, Gigantes de San Francisco y Rojos de Cincinnati.

“Cuando estuve en el Clásico Mundial (en marzo pasado), me di cuenta de muchas deficiencias que tenemos en Colombia. Y si nos ponemos a pensar, en cuatro años no vamos a tener jugadores en Grandes Ligas porque no se están desarrollando los muchachos”, consideró la leyenda viviente.

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“La idea es esa, que se desarrollen los muchachos, hacer una academia para que vengan los scouts de los Estados Unidos y los puedan ver. Con DPL se tienen todas las conexiones con las organizaciones de Estados Unidos para que vengan y sigan firmando los jugadores colombianos”, agregó.

JHONY OLIVARES Unos 60 peloteros se dieron cita en el estadio Édgar Rentería para el showcase del Team Rentería y DPL.

Rentería, dos veces campeón de la Serie Mundial, con los Marlins en 1997 y con los Gigantes en 2010, siente que tiene algo de responsabilidad en la situación de la pelota caliente criolla.

“El deterioro es bastante, es muy grande. Por eso fue que Dios me mandó a Puerto Rico a analizar la cosa. Yo creo que he tenido un poquito de culpa al abandonar y no apoyar al ciento por ciento por mis ocupaciones, pero aquí estamos. Vamos a apoyar para que todo salga bien”.

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‘El Niño’ también invitó a los beisboleros del departamento, la región y el país a unir fuerzas para sacar adelante esta disciplina, y lanzó un dardo por las disputas jurídicas que han rodeado a la Liga de Béisbol del Atlántico en los últimos años.

“Ojalá que toda la Liga se ponga de acuerdo, dejen de estar peleando, porque siempre pasan peleando, dejen de molestar, como dice uno. Que se pongan de acuerdo. Deben recordar que es el futuro de los niños, que ellos son a quienes se les quiere ayudar y ellos son los que valen la pena. Hay que estar unidos y hay que sacar a esos muchachos adelante”, concluyó.