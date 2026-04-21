Un restaurante ubicado en el aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz fue clausurado temporalmente por la Secretaría de Salud de Soledad tras evidenciar múltiples irregularidades que representaban un riesgo sanitario para los consumidores.

Durante una visita de inspección, vigilancia y control realizada por la Oficina de Alimentos, el equipo técnico encontró deficiencias en los procesos de manipulación y almacenamiento de los productos.

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Entre las principales irregularidades se encontraron la mezcla de alimentos crudos con productos listos para el consumo, una práctica que puede generar contaminación cruzada y aumentar el riesgo de enfermedades de origen alimentario.

Asimismo, se evidenció acumulación de grasa y residuos en distintas superficies, lo que refleja fallas en los procesos de limpieza y desinfección, además de favorecer la proliferación de microorganismos y plagas.

Otro de los aspectos que alertó a las autoridades fue la presencia de un desagüe con agua estancada, que generaba malos olores y estaba ubicado debajo de un equipo de refrigeración utilizado para almacenar alimentos preparados, incrementando el riesgo de contaminación directa.

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Ante la gravedad de los hallazgos, la Secretaría de Salud ordenó la clausura temporal total del establecimiento, medida que se mantendrá hasta que se corrijan las irregularidades y se garantice el cumplimiento de las condiciones sanitarias exigidas.

Al respecto, el secretario de salud Edison Barrera, reiteró que continuarán los operativos de control en el municipio e hizo un llamado a los establecimientos de alimentos a cumplir con las normas para proteger la salud de la comunidad.

“Invitamos a todos los establecimientos de preparación y expendio de alimentos a cumplir estrictamente con las normas sanitarias, para garantizar así, la calidad e inocuidad de los productos ofrecidos a la comunidad” el funcionario.