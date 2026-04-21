Tras realizar las comprobaciones de identidad, más de una semana después de la tragedia, la mañana de este martes se confirmó que la barranquillera Leonela Alemán Morales, de 27 años, sí murió el pasado 11 de abril en el derrumbe del edificio donde se hospedaba en el país europeo de Chipre, según confirmaron funcionarios consulares a los familiares de la joven en la mañana de este martes.

Johana Alemán, hermana de Leonela, quien sus documentos como el pasaporte aparece referenciada como Leonardo Alemán Morales, pues era una mujer transexual perteneciente a comunidad Lgbtiq+ de Barranquilla, manifestó que en la mañana de este martes 21 de abril llamaron desde las oficinas del consulado a confirmar la información.

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“Hace un rato, como una hora, la cónsul me llamó y me informó que mi hermana es una de los fallecido, pero que necesitamos urgente que mi mamá se haga una prueba de ADN”, expresó a EL HERALDO.

Según recopilan los medios europeos, un costado de un edificio de dos plantas, con nueve apartamentos, que servía de alojamiento para varios extranjeros, se derrumbó al mediodía del sábado 11 de abril, poco antes de la 1:30 de la tarde, en la zona de Germosogeia, en Limassol, ciudad chipriota.

Sin embargo, para poder avanzar en los trámites de repatriación del cuerpo es necesario una identificación con prueba de ADN, por lo cual la familia busca afanosamente dónde realizarla, pues al parecer en Barranquilla no hay disponibilidad para la aplicación de este test.

“Hay un contacto con la Interpol, pero nos manifiestan que aquí en Barranquilla no tienen los los medios idóneos para hacerlo, pero que de igual forma nos dirigiéramos a medicina legal”.

Sin embargo la preocupación de la familia es tener que desplazarse a otra ciudad para poder realizar los trámites de rigor: “Acá no hay forma de hacerle la prueba, estamos tocando puertas para ver quién nos ayuda, porque no la vamos a dejar allá”.

Y reafirmó que: “ni mi mamá no tiene los medios y nosotros no tenemos medios para transportarnos para otra ciudad”.

Leonela viajó el pasado martes 31 de marzo a Bogotá, pernoctó ahí, y el primero de abril viajó hasta Estambul, de ahí se desplazó hasta Chipre y desde el sábado 11 de abril, que ocurrió el derrumbe, no había tenido contacto con sus familiares.

Esto alertó a Johana que de inmediato se puso en su búsqueda, hasta enterarse por medios internacionales de la tragedia sucedida en el edificio.

Durante el pasado fin de semana se puso en contacto con los consulados correspondientes, hasta que se dio la confirmación de su fallecimiento.

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Mientras intentan digerir el dolor del fallecimiento de Leonela, buscarán la colaboración de las autoridades nacionales para poder facilitar la situación.

Leonela era soltera y era conocida por su actividad en redes sociales, viajó a Europa, según le manifestó a sus familiares, en plan de turismo. Dentro de pocos días se iba a desplazar a Francia y otros destinos y para mediados de mayo esperaba regresar a Barranquilla.