Compartir:
Por:  Redacción Política

Junto con la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, los congresistas opositores José Jaime Uscátegui, Marelen Castillo y la senadora María Angélica Guerra exponen este martes en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, “la crisis electoral en Colombia y las vulneraciones a los derechos políticos de la oposición”.

Lea también: Video difundido por Petro en el que vincula a Daniel Noboa con el ‘narco’ resultó ser falso: cadena de TV internacional le reclamó

Se trata, dijo Uscátegui, de “denunciar ante la comunidad internacional las graves amenazas contra Paloma Valencia y la crisis de seguridad que hoy pone en riesgo nuestra democracia. Tras el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, exigimos garantías reales para la oposición y para unas elecciones libres y seguras en Colombia, y sostendremos reuniones con el Congreso de Estados Unidos, el Departamento de Estado y la OEA para que el mundo conozca lo que está ocurriendo en nuestro país”.

Amenazas a líderes políticos generan presión de cara a primera vuelta presidencial

Entre tanto, la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió este martes en un pronunciamiento que “hay un deterioro del debate democrático marcado por violencias digitales, estigmatización y discursos de odio que ponen en riesgo la vida, la participación política y la calidad de la democracia. Si bien no todos los hechos de preocupación provienen de las campañas, prevenirlos es una responsabilidad compartida y urgente”.

Lea también: Banco de la República denuncia “acusaciones infundadas” del Gobierno y se baja de foro económico

Expuso en este sentido la jefa de la entidad del Ministerio Público que entre el 13 de marzo y el 15 de abril, se hizo seguimiento y se evidencian múltiples manifestaciones de violencia política, incluidas amenazas de muerte, estigmatización y difamación.

“La violencia no afecta a todas las candidaturas por igual y está reproduciendo desigualdades estructurales. Se evidencia una alta recurrencia de violencia contra las mujeres en política, con ataques basados en estereotipos de género, sexualización y descalificaciones personales, así como violencia por prejuicio hacia personas con orientación sexual diversa y racismo contra candidaturas afrodescendientes e indígenas”, advirtió Marín.

Lea también: Murió la barranquillera que fue reportada como desaparecida tras derrumbe de edificio en Chipre

Y concluyó que los entornos digitales donde circula esta violencia tienen alta incidencia sobre las juventudes, se afecta su relación con la democracia, la confianza institucional y su participación política.