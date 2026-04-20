La senadora electa María Clara Posada, del Centro Democrático, considera que la prioridad que debe haber los próximos cuatro años es defender una agenda centrada en la recuperación de libertades económicas, la reducción del tamaño del Estado y el impulso a nuevas oportunidades para los ciudadanos.

En entrevista con EL HERALDO, Posada también respalda el liderazgo de Paloma Valencia como presidenta, analiza el papel de su partido en el próximo periodo legislativo y expone su visión sobre el descontento ciudadano, la economía y el futuro político del país por la gestión del Gobierno Petro.

Estamos en la recta final del gobierno de Gustavo Petro y a las puertas de un nuevo Congreso en el que usted ya tiene una curul. ¿Qué viene en esta nueva etapa?

Viene recomponer el país y devolverle la libertad a los colombianos. Este gobierno se empeñó en crear una ciudadanía sumisa para sostener un Estado grande. Nos quitó libertades: la de movilizarnos, la de elegir nuestro sistema de salud, nuestras pensiones, cómo trabajamos o generamos empresa.

El próximo gobierno y el Congreso tienen la responsabilidad de recomponer el país y devolver esas libertades.

El expresidente Álvaro Uribe ha hablado de renovar el Centro Democrático. ¿Cómo se siente usted dentro de esa propuesta?

Creo que el partido fue muy responsable y hábil al construir una lista que representa el pluralismo del país. Se incluyó gente joven, pero sin sacrificar la experiencia, el conocimiento ni la trayectoria.

Esa mezcla permitirá representar bien a los colombianos, de manera juiciosa, coherente y alineada con los principios del partido.

Paloma Valencia podría convertirse en la primera presidenta del país ¿Cómo la ve?

Más que estar en la baraja, creo que será la próxima presidenta de Colombia. Llegó el momento de que una mujer dirija el país, no por ser mujer, sino por lo que representa.

Paloma Valencia es lealtad, conocimiento del Estado y una trayectoria limpia, sin cuestionamientos por corrupción. Tiene las capacidades para liderar el país.

El Centro Democrático ha priorizado seguridad y economía. ¿Cuáles serán sus apuestas personales en el Congreso?

Trabajaremos de la mano de un eventual gobierno de Paloma Valencia en un Plan Nacional de Desarrollo enfocado en devolver la libertad económica. Es decir, que los colombianos dependan de sus capacidades y no de un Estado que los condiciona con subsidios.

A pesar de los ataques del oficialismo, el Centro Democrático sigue siendo una de las principales fuerzas en el Congreso. ¿Cómo ve los próximos años?

El país demostró en las elecciones que está cansado del petrismo y no quiere continuismo. Busca recuperar la esperanza.

Desde el Congreso vamos a defender principios como la seguridad, la confianza inversionista, la economía fraterna, un Estado austero y el diálogo popular.

Además, es clave abordar los problemas de siempre con soluciones nuevas y audaces.

Finalmente, ¿cómo ha sido el contacto con la ciudadanía tras ser elegida congresista?

La coherencia es premiada por la gente. Cuando uno habla con transparencia sobre el país que quiere construir y los sacrificios necesarios, la respuesta es positiva.Estoy convencida de que esa confianza también respaldará la candidatura de Paloma Valencia. Hoy los colombianos quieren honestidad, libertad y recuperar la esperanza para vivir en un país en el que quieran quedarse.