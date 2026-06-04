Durante una entrevista este jueves 4 de junio en Mañanas Blu, Juan Daniel Oviedo, excandidato vicepresidencial, reveló que en las últimas horas sostuvo unas conversaciones tanto con el presidente Gustavo Petro como con integrantes de la campaña de Iván Cepeda.

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El economista señaló que está dispuesto a escuchar propuestas y mantener canales de diálogo abiertos, aunque dejó claro que no contempla un “endoso de votos” automático, Según explicó, cualquier eventual apoyo dependerá de aclaraciones concretas sobre asuntos institucionales y económicos que considera fundamentales para el país.

Asimismo, Oviedo indicó que recibió una llamada del jefe de Estado recientemente. “Tuve la oportunidad de tener una corta conversación con el presidente Gustavo Petro anoche”.

Según explicó, uno de los principales temas abordados fue la preocupación existente en distintos sectores frente a la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, asunto que, a su juicio, continúa generando incertidumbre entre los ciudadanos.

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En ese sentido, consideró favorable que desde el Gobierno se estén enviando mensajes orientados a descartar dicha alternativa. “Qué bueno que hoy ya aparezca el Gobierno diciendo que va a quitar esa sombra de la Constituyente en el criterio que millones de colombianos van a tener para definir su voto”.

Oviedo también contó que ha sido objeto de distintos gestos de acercamiento político, entre ellos serenatas de mariachis y el envío de flores a su oficina, en medio de los esfuerzos por atraer apoyos de sectores aún indecisos.

No obstante, insistió en que las decisiones políticas deben responder al interés nacional y no a consideraciones personales. “No se trata de mi dolor, el problema es lo que le duele a Colombia”, afirmó, al señalar la importancia de proteger las instituciones democráticas y garantizar espacios para las minorías.

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Reparos frente a la propuesta económica

El exdirector del DANE también expresó inquietudes sobre algunos aspectos de la agenda económica impulsada por Iván Cepeda, especialmente en lo relacionado con la transición energética y el futuro del sector mineroenergético.

“¿Será que ellos están dispuestos a reconocer que sin apuesta mineroenergética vamos para el hueco?”, preguntó, al advertir sobre los efectos que podría tener la reducción de la inversión en un contexto de bajo crecimiento económico.

Finalmente, hizo un llamado a que los electores tomen sus decisiones con base en propuestas y argumentos, y no motivados por el temor o la falta de alternativas. “Queremos lograr que la gente que salga a votar el 21 de junio no tengan que ir a votar por el mal menor”.

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