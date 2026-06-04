La guanábana es un árbol tropical que requiere condiciones específicas para crecer de forma adecuada. Es decir, deben tener un clima cálido, abundante luz solar y suelos bien drenados.

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Y es que laa elección de los cultivos que se siembran cerca puede influir directamente en su desarrollo, productividad y resistencia a plagas.

Expertos en agricultura recomiendan asociar la guanábana con especies que compartan necesidades similares de suelo y clima, pero que no compitan excesivamente por la luz, el agua o los nutrientes.

Pexels Guanábana

Una de las asociaciones más utilizadas en sistemas agroforestales es la de guanábana y cacao. Ambos cultivos pueden convivir de manera eficiente, aprovechando mejor el espacio disponible y generando diversidad productiva dentro de una misma parcela.

Esta combinación también contribuye a crear microclimas favorables para el desarrollo de las plantas y mejora el aprovechamiento de los recursos del suelo.

Pexels Cacao

El plátano es otra de las especies que suele sembrarse cerca de la guanábana. Cuando se mantiene una distancia adecuada entre ambos cultivos, las hojas del plátano ayudan a conservar la humedad del suelo y a proteger las raíces del exceso de radiación solar.

Además, esta asociación permite diversificar la producción agrícola y aprovechar mejor el terreno disponible.

Pexels Plátano

Los árboles compatibles con la guanábana

Entre los árboles frutales que pueden cultivarse cerca de la guanábana destacan: guayaba, maracuyá, limón, otros cítricos de porte medio y algunas variedades de naranja.

Estas especies suelen adaptarse a condiciones similares y no generan una competencia excesiva por la luz solar.

Freepik Limones

Asimismo, los especialistas también recomiendan sembrar leguminosas como: frijol, arveja, canavalia y mucuna. Estas plantas tienen la capacidad de fijar nitrógeno en el suelo, mejorando naturalmente su fertilidad y favoreciendo el crecimiento del árbol de guanábana.

También cultivos aromáticos como: albahaca, orégano y caléndula. Pueden ayudar a atraer insectos benéficos y reducir la presencia de algunas plagas de forma natural, creando un entorno más saludable para el cultivo.

Pexels Orégano

¿Qué no debe sembrarse cerca de la guanábana?

Los expertos aconsejan evitar árboles de gran tamaño o especies que produzcan demasiada sombra, ya que la guanábana necesita recibir abundante luz solar para desarrollarse correctamente.

La falta de iluminación puede disminuir la producción de frutos, ralentizar el crecimiento del árbol y favorecer la aparición de enfermedades causadas por el exceso de humedad.

Entre ellos el pino, samán, ceiba, mango, y eucalipto.