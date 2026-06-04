El candidato presidencial Abelardo De la Espriella aseguró este jueves que sostuvo una conversación telefónica con la presidenta del Consejo de Ministros de la República Italiana, Giorgia Meloni, en la cual abordaron un posible fortalecimiento de la cooperación bilateral en caso de que él se convierta en el próximo jefe del Estado colombiano.

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De la Espriella afirmó que durante el diálogo expresó su firme intención de construir una relación estratégica entre Italia y Colombia, enfocada en el fortalecimiento del comercio, la seguridad, la inversión, el intercambio cultural y la lucha conjunta contra el crimen organizado transnacional.

“El futuro de Colombia exige alianzas sólidas con naciones amigas que compartan nuestra visión de progreso, libertad y seguridad. Italia es un socio natural para Colombia, y trabajaremos para estrechar aún más esos lazos históricos”, manifestó De La Espriella, según recoge ‘Defensores de la Patria’ en un comunicado.

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Mientras que en su cuenta de X (antes Twitter), ‘el Tigre’ destacó que él comparte con Meloni “la defensa de los valores y principios que han dado forma a la civilización occidental: la libertad, la dignidad humana, la familia, el respeto por la ley y las raíces judeocristianas que han servido de fundamento a nuestras instituciones y a nuestras democracias”.

El candidato agradeció la llamada con la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, a quien calificó como un referente internacional de liderazgo, determinación y defensa de los valores democráticos.

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“Giorgia Meloni se ha convertido en un símbolo de liderazgo firme y de transformación institucional. Su trabajo al frente del Gobierno italiano ha demostrado que es posible gobernar con carácter, convicción y profundo compromiso con los ciudadanos”, sostuvo.

Reiteró su convicción de que Colombia e Italia “pueden trabajar conjuntamente para generar prosperidad, proteger a sus ciudadanos, fortalecer la cooperación internacional y defender los valores de la democracia y la libertad frente a las amenazas del crimen organizado y el autoritarismo”, detalló ‘Defensores de la Patria’.